Pred nama je najsvečanije prvenstvo - Kup. U njemu imaju prilike sudjelovati svi i nama je to izuzetno drago natjecanje, a cilj ga je osvojiti jer je uvijek lijepo vidjeti Rabuzinovo sunce, a cilj je da do tog trofeja dođemo uvjerljivo. Ono što je sigurno, ova utakmica neće završiti neodlučeno. Konačno ćemo dobiti boljeg u srazu Rijeke i Dinama, vjerujem da ćemo to biti mi, započeo je trener Dinama Damir Krznar prije nadolazećeg polufinalnog susreta Supersport hrvatskog nogometnog kupa u kojem će na Maksimiru 'modri' ugostiti momčad s Rujevice.

Ove sezone su u ligi dva puta remizirali s visokih 3-3, jednom u Zagrebu, drugi put u Rijeci, a prošle je godine upravo momčad s Rujevice u četvrtfinalu Kupa izbacila Dinamo s 1-0. No, ovaj put izabranici Gorana Tomića dolaze na Maksimir.

- Teško se uopće koncentrirati na pojedince u Rijeci jer su satkani od dobrih igrača, funkcioniraju dobro kao momčad i vrlo su potentni u napadu. Mislim da uz nas imaju najviše šuteva, sigurno su ekipa za respekt. Dinamo nikome unaprijed ne priznaje da je bolji, 'potući' ćemo se za Kup, očekujem tešku, ali s naše strane dobru partiju - prokomentirao je trener 'modrih' pa se osvrnuo na stanje u momčadi:

- Svi su raspoloživi, a naravno da svi ne mogu biti u kadru. Ohrabruje što su Čop i Jurić krenuli s momčadskim treningom, Ademi vuče gležanj i ozljedu. Igrač mu je pao na tu nogu, ali vjerujem da će i on stisnuti zube i biti na raspolaganju.

Pred Dinamom su dva velika derbija - prvo spomenuti u Kupu, a već im za vikend u goste stiže vječiti rival, splitski Hajduk.

- Iako je svaka sljedeća utakmica najbitnija, moramo gledati sljedeći period kroz jednu, dvije, tri utakmice to je bio i razlog za neke rotacije protiv Šibenika. Sad će to biti malo standardniji sastav, ali neću definitivno reći da je to naših prvih 11. Gledat ćemo utakmicu vezano i uz sljedeću utakmicu u prvenstvu koja dolazi za četiri dana (Hajduk u nedjelju, op.a.), ali ono što ohrabruje je da Dinamo ima dvadesetak i više kvalitetnih igrača koji mogu odgovoriti svakom zahtjevu i utakmici - zaključio je trener 'modrih'.

Utakmica polufinala Kupa između Dinama i Rijeke na rasporedu je u srijedu, 1. prosinca, s početkom u 18 sati i 30 minuta na Maksimiru.