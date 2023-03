Kuduz postao Kuduzescu: Hrvat je debitirao za Rumunjsku...

Negru, Stanciuc, Dumitriu... i - Ante Kuduz, uz rumunjsku zastavu. Ne, niste krivo pročitali. Hrvatski rukometaš iz Osijeka godinama je igrao zapaženu ulogu u Ligi prvaka, no slabo su to u Hrvatskoj vrednovali. Nekoliko puta dobio je poziv hrvatskih izbornika, no priliku gotovo nije ni dobio.

U Rumunjskoj je kao domaćin, ostavio je veliki trag igrajući za tamošnji Dinamo Bukurešt. Ponudili su mu Rumunji državljanstvo, a kako je mogućnost nastupa za Hrvatsku bila mala, odlučio je prihvatiti i odjenuti reprezentativni dres. Ne onaj kojem se nadao, ali...

Ante Kuduz je u srijedu debitirao za Rumunjsku, ali prvu utakmicu neće pamtiti po dobrome. Njegova nova reprezentacija neočekivano je izgubila od Farskih Otoka 28-26 u trećem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Hrvatski rukometaš ušao je fantastično u susret. Od prvih šest rumunjskih golova on je utrpao čak četiri. Trpao je s vanjske pozicije i probijao golmana domaćih, no onda je odjednom stao.

Farski Otoci su vodili čak plus sedam na početku drugom poluvremena, no gosti su se vratili. Kuduz je zabio za 25-25 u samoj završnici i zakomplicirao utakmicu, no nije bilo dovoljno. Domaćin je uspio prelomiti utakmicu u svoju korist i slavili dva razlike.

Bez obzira na poraz, Kuduz je s pet golova pokazao da će biti veliko pojačanje rumunjskoj reprezentaciji koja je godinama u padu. Tek mu je 27 godina pa možda on bude taj koji će preokrenuti stvari...

Nakon tri nepuna kola, gotovo svi mogu proći dalje u skupini 4. Rumunjska i Farski Otoci imaju po pobjedu i dva poraza, Austrija je na vrhu s dvije pobjede i ako se ne dogodi neko čudo, ta pozicija trebala bi biti rezervirana za njih i nakon posljednjeg gola. Ukrajina ima po pobjedu i poraz.

