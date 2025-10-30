'Kuha' nezadovoljstvo u Realu: Vinícius nije jedini, igračima smeta pristup Xabija Alonsa?

Na galaktičkoj planeti Real Madrida nikad nije dosadno. Čak i kad se pobjeđuje, čak i kad momčad ima 12 pobjeda u 13 utakmica, događaju se stvari koje pobuđuju zanimanje javnosti. Ovog puta to je tinjajuće nezadovoljstvo Viníciusa Júniora, koje je kulminiralo burnom reakcijom nakon što je zamijenjen u El Clasicu (2-1). Ipak, to je samo dio priče.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Brazilac se nakon utakmice ispričao svima, što javno, što privatno. Točnije, na svojim je profilima uputio isprike klubu, predsjedniku i navijačima, a treneru se ispričao u "četiri zida", prenosi insajder Jose Luis Sanchez.

Međutim, The Athletic piše o većem nezadovoljstvu unutar svlačionice i to zbog striktnijeg i discipliniranijeg pristupa Xabija Alonsa u odnosu na prethodnika Carla Ancelottija.

Navodno su igrači nezadovoljni time što je Xabi znatno rigidniji u zahtjevima u odnosu na Ancelottija. Smatraju da su puno toga osvojili dok su bili slobodniji na terenu i nije im drago što ih Alonso pokušava uklopiti u discipliniran sistem, piše Mario Cortegana.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Također, Ancelotti je vrlo malo bio uključen u treninge prve momčadi, dok je Alonso više kao "jedan od igrača" nego kao promatrač sa strane, navodi isti izvor. Španjolski trener vjeruje da su se u momčad uvukle loše navike i da ih treba ispraviti, a takav pristup ne sviđa se nekim igračima, dodaje Cortegana pozivajući se na izvor blizak svlačionici.

Navodno Alonsu zamjeraju preveliku sličnost s pristupom Pepa Guardiole, iako još nije izgradio takvu trenersku reputaciju.

Zanimljivo, između Viníciusa i Alonsa postoje nesuglasice od ranije. U polufinalnoj utakmici klupskog SP-a protiv PSG-a, Alonso je planirao početi bez Brazilca u prvih 11, ali je ozljedama desnih bekova i rotacijom Valverdea ipak našao mjesto u prvoj postavi. Viníciusu se ne sviđa što kod Alonsa nema status nedodirljivog prvotimca, pišu Španjolci.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Real Madrid je vodeća momčad La Lige s pet bodova više od Barcelone, a u Ligi prvaka je maksimalan nakon tri kola. Sljedeću utakmicu igra protiv Valencije, a potom ide u goste Liverpoolu na Anfield.