Obavijesti

Sport

Komentari 6
PIŠU ŠPANJOLCI

'Kuha' nezadovoljstvo u Realu: Vinícius nije jedini, igračima smeta pristup Xabija Alonsa?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
'Kuha' nezadovoljstvo u Realu: Vinícius nije jedini, igračima smeta pristup Xabija Alonsa?
4
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Real Madrid je vodeća momčad La Lige s pet bodova više od Barcelone, a u Ligi prvaka je maksimalan nakon tri kola. Sljedeću utakmicu igra protiv Valencije, a potom ide u goste Liverpoolu na Anfield

Na galaktičkoj planeti Real Madrida nikad nije dosadno. Čak i kad se pobjeđuje, čak i kad momčad ima 12 pobjeda u 13 utakmica, događaju se stvari koje pobuđuju zanimanje javnosti. Ovog puta to je tinjajuće nezadovoljstvo Viníciusa Júniora, koje je kulminiralo burnom reakcijom nakon što je zamijenjen u El Clasicu (2-1). Ipak, to je samo dio priče.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida 04:39
Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Brazilac se nakon utakmice ispričao svima, što javno, što privatno. Točnije, na svojim je profilima uputio isprike klubu, predsjedniku i navijačima, a treneru se ispričao u "četiri zida", prenosi insajder Jose Luis Sanchez. 

Međutim, The Athletic piše o većem nezadovoljstvu unutar svlačionice i to zbog striktnijeg i discipliniranijeg pristupa Xabija Alonsa u odnosu na prethodnika Carla Ancelottija.

Navodno su igrači nezadovoljni time što je Xabi znatno rigidniji u zahtjevima u odnosu na Ancelottija. Smatraju da su puno toga osvojili dok su bili slobodniji na terenu i nije im drago što ih Alonso pokušava uklopiti u discipliniran sistem, piše Mario Cortegana.

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Također, Ancelotti je vrlo malo bio uključen u treninge prve momčadi, dok je Alonso više kao "jedan od igrača" nego kao promatrač sa strane, navodi isti izvor. Španjolski trener vjeruje da su se u momčad uvukle loše navike i da ih treba ispraviti, a takav pristup ne sviđa se nekim igračima, dodaje Cortegana pozivajući se na izvor blizak svlačionici. 

Navodno Alonsu zamjeraju preveliku sličnost s pristupom Pepa Guardiole, iako još nije izgradio takvu trenersku reputaciju. 

Zanimljivo, između Viníciusa i Alonsa postoje nesuglasice od ranije. U polufinalnoj utakmici klupskog SP-a protiv PSG-a, Alonso je planirao početi bez Brazilca u prvih 11, ali je ozljedama desnih bekova i rotacijom Valverdea ipak našao mjesto u prvoj postavi. Viníciusu se ne sviđa što kod Alonsa nema status nedodirljivog prvotimca, pišu Španjolci. 

FILE PHOTO: FIFA Club World Cup - Semi Final - Paris St Germain v Real Madrid
Foto: Lee Smith/REUTERS

Real Madrid je vodeća momčad La Lige s pet bodova više od Barcelone, a u Ligi prvaka je maksimalan nakon tri kola. Sljedeću utakmicu igra protiv Valencije, a potom ide u goste Liverpoolu na Anfield. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!
HAJDUK IDE DALJE

Cibalia - Hajduk 0-0 (2-4): 'Bili' se jako namučili u Kupu. Prošli nakon pucanja jedanaesteraca!

Hajduk nije pokazao dobru igru te je tek nakon jedanaesteraca prošao Cibaliju za četvrtfinale Kupa. 'Bili' nisu pokazali puno u napadu, Cibalia je imala svoje prilike koje nije iskoristila. Hajduk je bio mirniji u raspucavanju
FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu
POTVRĐENA ROMANSA

FOTO Fatalna Bosanka ljubila je Schumijeva sina, a sad je zavela najboljeg tenisača na svijetu

Laila Hasanović okuplja stotine tisuća pratitelja na društvenim mrežama, a mnogi bruje o njenoj vezi s Jannikom Sinnerom. Bila je na Wimbledonu, a ranije jedna od rijetkih koja je vidjela Michaela Schumachera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025