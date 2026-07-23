Kuha se šokantan transfer u Turskoj: Livaković blizu Grčke?!

Andy Bara je u Istanbulu gdje traju veliki pregovori oko budućnosti Dominika Livakovića. Prva misija Livakovićeva agenta bila je smekšati Fenerbahče da prihvate nešto manju ponudu Dinama, ali tu je i da sasluša sve ostale ponude. U Turskoj su i predstavnici Torina koji se žele ugurati između "modrih" i Livakovića, a sada je stigla nova šokantna informacija.

Slavlje u Zagrebu nakon Dinamova osvajanja dvostruke krune | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Naime, prema informacijama koje ima Tomo Ničota iz Germanijaka, Livaković je za sada najbliži - Olympiacosu! Navodno se grčki klub brzo upleo u borbu za hrvatsku "jedinicu" i ima sve uvjete da realizira transfer. Navodi se kako je spreman platiti punu cijenu od pet milijuna eura te za Livakovića spreman dobar ugovor. Također, u grčkom velikanu bio bi prvi golman.

Jedini problem mogla bi biti Livakovićeva ozljeda, ali ako se ona ne pokaže velika, zaista bi Pirej mogao postati novi dom za hrvatskog čuvara mreže. Isti izvor navodi kako nije isključeno da Livaković završi u Dinamu, ali da šanse za to sve više padaju.

Ako se to zaista dogodi, Dinamo će ili punom parom morati tražiti novog golmana ili "svim srcem" stati iza Ivana Filipovića te mu dati ključeve maksimirskog gola. Nije se pokazao najbolji u Europi, Dinamo nije mrdao po pitanju golmana jer je fokus bio samo na Livakoviću, a sad bi se mogla upaliti lampica. Ipak, treba pričekati kraj sage, no Livi je sve dalje od Dinama.