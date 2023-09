Kukoč se nakon čak 35 godina popeo na šampionski vrh: 'Ovo se nipošto ne smije propustiti'

Nakon 35 godina Toni Kukoč (54) popeo se na vrh skijaške skakaonice na Igmanu. Posjet Sarajevu u kojem ce večeras biti promoviran film o njemu, Toni je iskoristio za posjet lokaciji poznatoj iz filma "250 stepenica" na kojoj se pripremao s mladom reprezentacijom za juniorsko SP u Bormiju 1987.

Vožnja prema lokaciji protekla je u osvježavanju uspomena, zaželio je Toni fotografiju hotela u kojem su živjeli, i odakle su trčali do podnožja skakaonice, da bi se zagrijali.

- Prvotna ideja bila je da trčimo do vrha, ali su na pola odustali jer bi ostali bez pola ekipe - kaže Kukoč.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Nama je to tada bilo normalno, pripremali smo se po mjesec i pol dana, tri treninga na dan. Od 6.30 do 8 trčanje, poslije od 11 do 12.30 utezi i navečer od 18 do 19.30 košarkaški trening. Kasnije, kad bismo se vratili s planine u civilizaciju, samo smo igrali košarku.

Kad je stigao na lokaciju organizatori su predložili da se Toni ne penje, kako zbog devastirane rute tako i zbog kuka koji je nedavno opet promijenio. Ali, Toni se nije dao.

- Ovo se ne nipošto smije propustiti…

I krenuo je…

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

POGLEDAJTE VIDEO: Kukoč na Igmanu