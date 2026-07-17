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PRED IZLAZNIM VRATIMA?

Kulenović bi nakon samo šest mjeseci mogao napustiti Torino?

Piše Issa Kralj,
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Kulenović bi nakon samo šest mjeseci mogao napustiti Torino?
Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net
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Šok u Torinu! Kulenović bi mogao već nakon pola godine spakirati kofere i napustiti klub, iako je tek stigao iz Dinama

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Bivši dinamovac Sandro Kulenović krajem siječnja je napustio zagrebački klub i karijeru nastavio u Italiji gdje je potpisao za Torino. Šest mjeseci kasnije, Kulenovića budućnost u talijanskom klubu je pod upitnikom. Iako je njegov ugovor o trajnom transferu službeno stupio na snagu prije nekoliko tjedana, mogao bi napustiti klub i svlačionicu koju dijeli s Nikolom Vlašićem, navodi talijanski insajder Nicholo Shira.

Podsjetimo, Kulenović je Serie A stigao u siječnju te je u dresu Torina tijekom sezone ostvario 14 nastupa i zabio jedan gol u talijanskom Kupu. Iz Dinama je na posudbu u Italiju došao zahvaljujući ponudi vrijednoj 3,5 milijuna eura koju nije mogao odbiti. Torino je osigurao ostanak u Serie A i time aktivirao klauzulu o obveznom otkupu ugovora za tri milijuna eura.

26-godišnji napadač za talijanski klub debitirao je dan nakon potpisa, u pobjedi protiv Leccea, a nekoliko dana kasnije zabio je gol Interu u četvrtfinalu kupa. 

Shira je objavio kako bi Kulenović mogao napustiti Torino već ovog ljeta, samo šest mjeseci nakon dolaska. Talijanski klub može ga prodati ili ga poslati na novu posudbu. 

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Komentari 15
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