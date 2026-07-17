Šok u Torinu! Kulenović bi mogao već nakon pola godine spakirati kofere i napustiti klub, iako je tek stigao iz Dinama
Kulenović bi nakon samo šest mjeseci mogao napustiti Torino?
Bivši dinamovac Sandro Kulenović krajem siječnja je napustio zagrebački klub i karijeru nastavio u Italiji gdje je potpisao za Torino. Šest mjeseci kasnije, Kulenovića budućnost u talijanskom klubu je pod upitnikom. Iako je njegov ugovor o trajnom transferu službeno stupio na snagu prije nekoliko tjedana, mogao bi napustiti klub i svlačionicu koju dijeli s Nikolom Vlašićem, navodi talijanski insajder Nicholo Shira.
Sandro #Kulenović could leave #Torino this summer. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 16, 2026
Podsjetimo, Kulenović je Serie A stigao u siječnju te je u dresu Torina tijekom sezone ostvario 14 nastupa i zabio jedan gol u talijanskom Kupu. Iz Dinama je na posudbu u Italiju došao zahvaljujući ponudi vrijednoj 3,5 milijuna eura koju nije mogao odbiti. Torino je osigurao ostanak u Serie A i time aktivirao klauzulu o obveznom otkupu ugovora za tri milijuna eura.
26-godišnji napadač za talijanski klub debitirao je dan nakon potpisa, u pobjedi protiv Leccea, a nekoliko dana kasnije zabio je gol Interu u četvrtfinalu kupa.
Shira je objavio kako bi Kulenović mogao napustiti Torino već ovog ljeta, samo šest mjeseci nakon dolaska. Talijanski klub može ga prodati ili ga poslati na novu posudbu.
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