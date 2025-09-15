Kulenović: Liga napreduje i sve je neizvjesnije. Ne treba žaliti

Sandro Kulenović (25) napadački je neumoljiv ove sezone, nastavio je dobru formu iz prošle u kojoj je zabio 22 gola. Sad je već na sedam, a s obzirom na to da niti u jednoj od šest prvenstvenih utakmica nije bio starter, učinak je impresivan, 31 minuta po golu! No ni on ni momčad "modrih" ne mogu biti zadovoljni nakon nedjeljne predstave protiv Gorice i prvog domaćeg poraza od tog protivnika u povijesti lige, u 16. utakmici.

Pokretanje videa... 01:11 GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Nismo dobro ušli u utakmicu, nije to dobro izgledalo. Međutim takve stvari se događaju. Mlada momčad, nova momčad, svjesni smo da će se takve stvari događati. Jednostavno, nije bio naš dan. Ali ne treba glava biti dolje, 36 utakmica ima u prvenstvu i bitno je da nakon 36. budemo prvi. Imamo taj cilj. Nakon današnje utakmice stanje je ostalo nepromijenjeno, i dalje smo prvi, i dalje imamo sve u svojim rukama. Imamo šest dana do najveće utakmice u hrvatskom nogometu, trebamo se pripremiti za to i ići po tri boda - rekao je Kulenović za Dinamove kanale.

Komentirao je i turbulentno drugo poluvrijeme, rano primljeni gol, povratak u igru njegovim golom samo 18 sekundi nakon ulaska u igru pa isključenje Luke Stojkovića.

- Totalno nesretan crveni karton, Stojke nije vidio protivnika. Međutim što je tu je, ne treba dečka kriviti, takve stvari se događaju u nogometu, sigurno je imao najbolju namjeru. Od velike želje dogodila se takva stvar. Nakon crvenog kartona smo pokušavali, nismo se predavali. Nismo bili poljuljani niti se predali. Svjesni smo što nosi pritisak igranja u Dinamu, ali nismo uspjeli. Nismo bili pravi i treba to priznati. Takve se stvari događaju, ali je čar nogometa da imaš brzo novu utakmicu i možeš se iskupiti.

Kulenović je istaknuo:

- Nije bilo realno očekivati da se ne dogodi nikakav kiks, takve stvari se događaju. Liga napreduje, zadnjih je godina sve neizvjesnije. Tu smo gdje smo, na prvom smo mjestu. Ne treba uopće žaliti, analizirat ćemo gdje smo pogriješili, najbolje moguće pripremiti se za Hajduk i ići tamo po tri boda, kao i u svakoj utakmici.

Subota nosi veliki derbi protiv Hajduka koji je također u zadnja dva kola osvojio jedan bod.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Proteklih godina nismo dobro igrali s Hajdukom, događali su se neki porazi. Dat ćemo sve od sebe da ovaj put bude drugačije, da u taj derbi uđemo ne kao danas, da od prve minute bude energično i dobro, da uzmemo sva tri boda - zaključio je Sandro Kulenović, koji je prošli tjedan produžio ugovor s maksimirskim klubom za još dvije godine, do 2029.

Hoće li mu Mario Kovačević napokon dati šansu od prve minute protiv Hajduka ili će se i dalje držati Diona Drene Belje kao neprikosnovene prve špice?