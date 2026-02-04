Kulenović nakon prvijenca za Torino: Još se moram naviknuti na taktiku, idol mi je Mandžukić

Sandro Kulenović na sjajan je način započeo svoj put u Torinu. Samo dan nakon dolaska iz Dinama nastupio je prvi put, a pet dana nakon zaigrao, a onda i zabio, u prvoj postavi i to protiv Intera. Ipak, taj gol nije ga previše razveselio jer je Inter pobijedio Torino u talijanskom Kupu 2-1. Kulenović je prokomentirao utakmicu.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net

- Jako sam sretan i ponosan jer sam pomogao svojoj momčadi. Inter je pobijedio, iako smo mi dali sve od sebe. Za mene je momčad važnija od pojedinca i zato sam razočaran rezultatom. Stigao sam prije pet dana, još uvijek moram naučiti taktičke detalje. Napravit ću što god trener želi od mene. Poboljšat ću se s vremenom. Idol mi je Mario Mandžukić, odrastao sam gledajući njega - rekao je Kulenović nakon utakmice na konferenciji za medije.

Kulenović je bio najbolji pojedinac Torina na terenu. Odigrao je svih 90 minuta, imao 23 točna dodavanja, dobio devet duela i zaista bio prijetnja Interovom golu. U Dinamu je ulazio s klupe, a ovakvim nastupima mogao bi si osigurati udarnu postavu u Torinu.