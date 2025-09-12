Kulenović produljio ugovor s Dinamom! Ostaje je do 2029.

Sandro Kulenović je produljio ugovor s Dinamom! Dolaskom Diona Drene Belje za rekordni iznos, pa i dovođenje Mounsefa Bakrara, postavilo se pitanje što će biti s najboljim strijelcem Dinama prošle sezone. Kulenović je i u ovu sezonu krenuo sjajno i svima pokazao da je spreman nastaviti ginuti za "modri" dres. Sada je i potvrđeno da Dinamo itekako računa na Kulenovića te ostaje u Maksimiru do 2029. godine, javlja Germanijak.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kulenović je ove sezone zabio četiri gola u HNL-u, a još je dvaput tresao mrežu u Kupu. S ukupnih šest golova na kontu trenutačno je vodeći strijelac Dinama, a odigrao je samo 187 minuta ove sezone, što bi značilo da postiže gol svaku 31 minutu. Pokazao je da je i dalje tu za Dinamo, da je spreman ulaziti i s klupe, a najvažnije od svega, ostao je "ubojit" kao i prošle sezone. Bio je druga opcija Petkoviću, nosio Dinamo golovima u teškoj prošloj sezoni, a nije posustao ni kada je klub doveo Wilfreda Kangu koji je uletio u prvih 11, što se pokazalo kao promašaj.

Mnogi su sumnjali u njegovu kvalitetu, ali je Kulenović svojim radom potvrdio da je jedan od najvažnijih kotačića Dinama. Čak i nakon velike "čistke" momčadi. "Vječna" zamjena, ratnik koji se bori na terenu i bez obzira na sve isporučuje golove. Kako javljaju, sumnje više nema i Kulenovića ćemo još dugo gledati kako zabija u plavom dresu.