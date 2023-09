Kuleševiću suspenzija od mjesec dana jer je opleo po sucima, Ercegu i Tomasu samo novčana

S odmakom od dva tjedna dužnosnici Osijeka Stjepan Tomas i Ivica Kulešević doznali su kaznu za vrijeđanje sudačke organizacije nakon dramatičnog poraza od Dinama, kao i Ante Erceg uoči utakmice protiv Hajduka. "Bijelo-plavi" će biti bez sportskog direktora mjesec dana (na utakmicama protiv Varaždina, Kutjeva, Slavena i Rudeša), morat će pritom platiti i 2000 eura, dok je trener kažnjen s 1500 eura.

Erceg, koji je proljetos zbog vrijeđanja suca i bacanja njegova bloka kažnjen s devet utakmica, ovaj put prošao je s 2500 eura kazne.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama nogometnih djelatnika uslijed neprimjerenog komentiranja sudačkih odluka.

Ante Erceg (Istra 1961) kažnjen je zato što je nakon utakmice 6. kola Istra 1961 - Rudeš javno i neprimjereno komentirao suđenje, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova pa mu se na temelju članka 83. st. 1 DP HNS izriče novčana kazna u visini od 2.500,00 eura.

Ivica Kulešević (Osijek, sportski direktor) kažnjen je zato što je nakon prvenstvene utakmice 7. kola Osijek - Dinamo javno i neprimjereno komentirao suđenje, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova pa mu se na temelju članka 83. st.2. DP HNS izriče kazna zabrane obavljanja funkcije mjesec dana koja obuhvaća zabranu ulaska u svlačionice i pripadajuće službene prostorije te pristup klupi za rezervne igrače prilikom odigravanja prvenstvenih ili kup utakmica, odnosno novčana kazna u iznosu od 2.000,00 eura.

Stjepan Tomas (Osijek, trener) kažnjen je zato što je nakon prvenstvene utakmice 7. kola Osijek - Dinamo javno i neprimjereno komentirao suđenje, čime je povrijedio odredbe Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova pa mu se na temelju članka 83. st. 1 DP HNS izriče novčana kazna u visini od 1.500,00 eura."

Što je rekao Kulešević?

- Ne tako davno prozvao sam Pajača da nas je pokrao u Rijeci, sram ga može biti, dobio je šest mjeseci zabranu, a Osijek nije imao nikakve koristi od toga. Ponovno prozivam imenom Zebeca i Bebeka, to je ubitačna kombinacija za hrvatski nogomet. Sram ih može biti da su unakazili ovaj derbi - rekao je, između ostalog, sportski direktor Osijeka.

Što je rekao Tomas?

- Cijela je Hrvatska ovo vidjela, dobivam poruke, ljudi me zovu, ovo je sramota za hrvatski nogomet. Ne mogu vjerovati da sudac ovako sudi derbi Osijek - Dinamo, sudac koji je godinu dana izbivao s terena. Od početka je cjepkao gdje god je mogao, rekao sam na poluvremenu četvrtom sucu da se konsolidira. Sudio je dva penala, nemam riječi. Tko je to mogao vidjeti, možda kamera s neba? Drugi penal, noga je prošla, uopće ga nije dirao. Ljudi mi šalju video i sve, u šoku sam, ne mogu vjerovati da se ovo događa u hrvatskoj ligi - poručio je trener Osječana.

Što je rekao Erceg?

- Mene nije briga, neka me kazne do kraja sezone ako će njima liga biti bolja. Suci me ne štite, nego me masakriraju s kartonima. Nekad naglo reagiram, na neki aut, pa to ljudima na televiziji izgleda da sam ja neki psihopat. Ali jednostavno sam takav, želim najbolje za svoju momčad. Ne želim da nas se krade. Posljednju sam utakmicu šutio, a izmasakriralo nas je sitnim faulovima koji se na televiziji ne prikazuje jer se suci štite kao lički medvjedi. Igrao sam u četiri kluba u HNL-u, znam kakvo mi je bilo suđenje u pojedinom klubu. Ako će mi svaku utakmicu davati svaku utakmicu žute kartone bez da išta uradim, to nije fer prema meni ni prema Istri, klubu za koji igram. Eto, rekao sam svoje mišljenje da je suđenje loše. Ima izuzetaka, pojedinaca koji sude dobro, ali njih je malo - kazao je napadač Istre za Germanijak.