Kumrić je 'ostavkom' zaslužio čak Hajdučko srce, dajte mu ga!

Za Dinamo se potpisuje jer se želi, za Hajduk, ha, ako se baš ne može u Dinamo. Ali što čovjeka tjera da bude predsjednik Hajduka? Pa to je gore nego biti brazilski izbornik, šanse za preživljavanje su manje, a nagrada, bude li ikakve, teško da je vrijedna rizika

<p>Predsjednik i trener Hajduka i trener Dinama mogu se samo nadati da će konj progovoriti.</p><p>Kralj pita čovjeka može li za godinu dana konja naučiti govoriti. Ne može. Ubije ga. Pita drugog. Ne može. Ubije i njega. Pita desetog. Može. Možda kralj umre, možda shvati da je nemoguće, pa ga poštedi, a možda i konj progovori.</p><p>Kralj je u Dinamu <strong>Mamić</strong>, u Hajduku su, koliko god pojam bio i određen i neodređen, navijači, a konj koji govori je rezultat.</p><p>Hajduk još od Štimčevog doba nije klub za koji bi igrač potpisao samo da drugi dan ili za pedeset godina može reći da je - igrao za Hajduk. A od Mamićeve ere nije ni najbolji izlog za prodaju. Kao što rekoh, za Dinamo se, kakav god Mamić bio, potpisuje jer se želi, za Hajduk, ha, ako se baš ne može u Dinamo. No, ako smo motivaciju igrača riješili, fakat je pitanje što čovjeka tjera da bude predsjednik Hajduka. Pa to je gore nego biti brazilski izbornik, šanse za preživljavanje su manje, a nagrada, bude li ikakve nagrade, teško da je vrijedna rizika.</p><p>Recimo da je ambicija. Plus ideja da postoji pukotina kroz koju bi se ideja, vizija!, mogla provući usprkos modelu upravljanja. OK, dalmatinsko dijete sanja da izlazi na prepuni Poljud i u sudačkoj nadoknadi Dinamu zabija gol za naslov, pa neka odrastao čovjek sanja da baš on bude predsjednik koji će dalmatinskoj djeci i kupljenima sa strane stvoriti uvjete da Dinamu zabiju gol u sudačkoj nadoknadi ili pobijede 5-0 i da Hajduk osvoji naslov nakon, hm, koliko ono godina.</p><p>Nažalost, u Hajdukovoj situaciji gotovo da je najbolji mogući Brbićev potez bio ostavka, razlog skoro da je nevažan. A postoji li alarm zbog kojeg bi kralj možda promijenio ponašanje, redefinirao zadatak da konj progovori, Kumrićeva "ostavka" prije nego je i proglašen pobjednikom natječaja mogla bi poslužiti. Možda je tim potezom zaslužio Hajdučko srce.</p><p>Biti trener Dinama, ako nije Vaha pokazao je Bjelica, još i ima smisla. Postoji pukotina kroz koju se možeš provući prije nego te Mamić smijeni, možeš čak i za vlastitu karijeru napraviti mnogo. Ali, doista, što može predsjednik Hajduka?</p>