Kustić o odlasku Zlatka Dalića nakon Eura i lošim travnjacima HNL-a: Klubovi ih ne održavaju

Hrvatski nogometni savez održao je još jednu redovnu skupštinu, a poslije nje je pred medije stao Marijan Kustić. I odmah se susreo s pitanjem o lošim travnjacima u Prvoj HNL.

- Mislim da je HNS u ovom razdoblju puno uložio u hibridne terene, pokazali smo put kako želimo pomagati klubovima. Opet, klubovi su se obvezali da će održavati te terene, a oni se moraju održavati. I mislim da je loš travnjak u Koprivnici pitanje za ljude u klubu, treba ih pitati zašto se on adekvatno ne održava. Svima smo dali preporučene naputke kako treba održavati terene, a oni koji ih se pridržavaju i dalje imaju dobre travnjake - rekao je Marijan Kustić.

Uskoro sporazum oko Maksimira

Kad smo kod Koprivnice, tamo su stigle najave o izgradnji novog stadiona.

- Razgovarali smo o toj ideji, o svemu me obavijestio gosp. Markulin. Vesele me takve najave, a nama u HNS-u je dužnost skretati pozornost na takve stvari, poboljšavati infrastrukturu u našem nogometu. Uskoro će doći i do sporazuma Vlade, crkve i Grada Zagreba oko Maksimira. Treba ići u smjeru ulaganja u stadione, a tu su najvažniji njihovi vlasnici. To su najčešće lokalne zajednice i gradovi, ali svi će imati našu podršku.

Na saboru HNS-a raspravljalo se i o povećanju broja stranaca u HNL-u.

- Zbog toga i služe sabori, da raspravljamo o svemu. Puno se polemika vuče oko broja stranaca, svi pišu bit će ovako ili onako. Sabori su organizirani da pričamo o tome, a kad te odluke prođu sve komisije, onda stvar ide na odlučivanje na izvršni odbor. O tome će se još raspravljati.

Jeste li razmišljali o potencijalnom imenu nacionalnog kampa u Velikoj Gorici?

- Ma kad riješimo kamp, zatvorimo financijsku konstrukciju i kad se on izgradi, lako ćemo pronaći neko ime. Prioritet nam je prvo izgradnja. Vjerujem da ćemo riješiti papirologiju i građevinske dozvole, pa u travnju ili svibnju krenuti u izgradnju kampa. Sve bi trebalo trajati oko dvije godine, pa vjerujem kako bi najkasnije do sredine 2026. dobili taj kamp.

Zlatko Dalić ima važeći ugovor...

Zlatko Dalić je najavio kako bi poslije Europskog prvenstva mogao napustiti izborničku klubu, tko će voditi reprezentaciju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine?

- Koliko znam Zlatko Dalić ima važeći ugovor, nisam iščitao u njegovim izjavama da želi otići. Niti mi je rekao da ide, smatram da će on i dalje voditi reprezentaciju. Rekao sam, moguće je da mu odlazak na treće Svjetsko prvenstvo bude novi izazov. Mi imamo odličnu suradnju, on niže sjajne rezultate i volio bih da Dalić što dulje bude izbornik.

Jeste li s izbornikom raspravili gdje će Hrvatska u ožujku na "team building".

- Imali smo ujutro neki sastanak na tu temu, sigurno je da ćemo cijelu priču definitirati do kraja tjedna. I tad ćemo znati gdje će Hrvatska otići u ožujku i tko će nam biti suparnici - završio je Kustić.