Kustić: Finale Kupa? Vjerojatno ćemo i tu delegirati strane suce!

U zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn održana je još jedna redovna Skupština Hrvatskog nogometnog saveza. Sve je prošlo vrlo brzo, HNS-ovi skupštinari su sjednicu odradili za manje od sat vremena, sve su odluke (a nije bilo ničega ključnoga) donesene jednoglasno.

Marijan Kustić zaželio je sreću novoizabranim predsjednicima Dinama Velimiru Zajecu i Hajduka Ivanu Biliću, poručio kako vjeruje da će svi skupa u budućnosti uspješno surađivati. Predsjednik HNS-a se pohvalio s tri osvojene medalje (SP u Katru, Liga nacija i turnir u Egiptu) "vatrenih" u posljednjih 18 mjeseci, kao i posljednjem uspjehom futsal reprezentacija koja je izborila Svjetsko prvenstvo u Uzbekistanu.

- Sve nam je puno bolje zanimljivije i interesantnije, nikad HNL nije bio bolji, ali moramo imati drugačiju percepciju i više povjerenja u sudačku organizaciju. Vjerujem da ćemo nekim budućim koracima to napraviti. I sve ćemo napraviti da u budućnosti budemo još uspješniji s te strane - poručio je Kustić.

HNS je i napravio neke promjene u svom Statutu, prema napucima Fife više ne postoji funkcija izvršnog predsjednika, već su glavni ljudi u Savezu predsjednik i glavni tajnik koji ima pravo na dva zamjenika. Marijan Kustić je poslije Skupštine odmah odradio press-konferenciju za medije...

Kako je HNS zadovoljan stranim sucima?

- Sigurno smo svjesni kako se to pokazalo dobrim, mislim da ćemo u idućim danima donijeti konkretne odluke oko sudačke komisije. Jutros sam imao sastanak s gospođom Ladom Rojc o izvješću koje nam trebaju podnijeti, to ćemo javno prezentirati, pa donijeti odluke na tu temu. Finale kupa? Nismo još donijeli odluku o toj temi, ali kad dobijemo izvješće povući ćemo konkretne poteze. Jedna od rasprava i razmišljanje je da idemo prema stranom sucu na toj utakmici, a razmišljamo i o stranom povjereniku za suce - rekao je Marijan Kustić, pa dodao:

- Pokazali smo pa i uvođenjem u ove tri utakmice, Rijeka - Dinamo će biti četvrta sa stranim sucima, pokazali smo spremnost da riješimo te stvari oko suđenja u HNL-u. Postoje pogreške i kod stranih sudaca, ali percepcija je kakva je, samo nekim odlukama možemo riješiti pitanje funkcioniranja sudačke komisije u budućnosti. U zadnja dva mjeseca samo napravili konkretne poteze, pokazali svima da želimo sve odraditi transparentno. Žao mi je što svi susjedi imaju suce u Ligi prvaka, mi ne. Nekad igrača morate istrpjeti mjesec-dva kako bi konačno došao u formu, tako nekad i mi moramo mlade suce. Ljudski je griješiti, bitno je da nema namjere. I svi tome moramo dati podršku.

Kako vam se sviđa format finala Kupa na dvije utakmice?

- Mislim da je to dobra odluka, imali smo u jednoj utakmici situacije da netko igra kući pa je u velikoj prednosti. Na Rujevici su se dogodila velika oštećenje, pa smo razgovarali sa svim akterima došli do zaključka da je najbolje odraditi dvije utakmice, klasično doma i vani. U Tirani sam razgovarao s kolegom iz Slovenije koji mi kaže kako će i oni krenuti u tom smjeru. Mislim da je ovo bolje i realnije, svi su u istoj situaciji. Nije isto za suparnike da se jedna igra na Maksimiru ili na Rujevici, to ne bi bilo fer. Ovako je sve moguće, mislim da je dobra odluka, da ćemo i dalje ići s time.

HNL travnjaci i dalje nisu dobri...

- Vi najbolje znate tko je vlasnik tih objekata. U Koprivnici će se graditi novi travnjak, mi smo puno izgradnjom hibridnih terena uložili u terene. Lokalne vlasti sad moraju voditi brigu o tome, nigdje u svijetu Savezi ne mijenjaju klubovima terene svake dvije-tri godine. Ide sve korak po korak, ali imamo terene kao u Koprivnici koji se moraju mijenjati, najviše zbog samih igrača.

Kako stoji situacija s kampom HNS-a?

- Bio bih najsretniji da to sve ide preko noći, ali postoji procedura prikupljanja raznih dokumentacija. Sve ide svojim tijekom, vjerujem da će se to što prije riješiti. Predana je lokacija za građevinsku dozvolu, ide sve prema planu. Nadam se da ćemo na sljedećoj skupštini imati već građevinsku dozvolu, da ćemo onda vrlo brzo krenuti s prvim lopatama.

Jeste li zadovoljni izbornikom U-21 reprezentacije Draganom Skočićem?

- O tim stvarima je najkonkretnije i najbolje pitati gosp. Pletikosu koji je tehnički direktor reprezentacije. Nama je interes imati što bolje rezultate, najbolje se njemu obratiti za to pitanje. Ali mi jasno želimo najbolje rezultate - završio je Kustić.a