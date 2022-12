Izbornik promijenio praksu uoči zadnjeg meča, nisu svi trenirali

Marcelo Brozović osjetio je zadnju ložu, a Joško Gvardiol je odigrao utakmicu protiv Argentine pod injekcijom pa je pitanje hoće li biti spremni za subotnju utakmicu Hrvatske i poraženog iz susreta Francuske i Maroka, a oni nisu bili na treningu 'vatrenih' nakon polufinala.

Nisu bili ni suigrači koji su participirali na susretu protiv 'gaučosa'. Neki su odradili regeneracijski trening, neki dobili poštedu, a ostali su se pojavili kod izbornika Zlatka Dalića i stručnog stožera koji će za subotnju utakmicu možda biti primorani pronaći i neka nova rješenja.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hrvatske nakon poraza od Argentine

- Utakmica je za nas veliko finale, ne malo finale. Moramo se pripremiti u svakom smislu, velika je stvar ako uzmemo brončanu medalju, to bi bilo sjajno. Imamo problema s igračima, i s Gvardiolom smo imali. On je primio injekciju, dva dana nije bio u treningu, imao je ozljedu stopala i boljelo ga je. Broz je ozlijedio ložu. Trebamo spremne igrače, onoga koga bude boljela trepavica nećemo staviti. Ovo je važna utakmica za nas, trebamo spremne igrače. Razlika je biti treći ili četvrti na svijetu, sve ćemo napraviti da to učinimo - osvrnuo se izbornik na nadolazeći susret.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je dosad nakon utakmica imala dan odmora, no izbornik je htio da se što prije vrate u natjecateljski ritam i zato je izveo igrače na teren.

Prvo treba saznati tko će biti idući protivnik 'vatrenih' u borbi za brončanu medalju, a onda i tko će biti na terenu. Doček je spreman, a sad je na Hrvatskoj da opere gorak okus polufinala...

