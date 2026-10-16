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Kustić: Pokazali su da mogu. Neka Hajduk i Dinamo to sad i ponavljaju za dobrobih svih...

Piše Josip Tolić,
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Kustić: Pokazali su da mogu. Neka Hajduk i Dinamo to sad i ponavljaju za dobrobih svih...
Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hajduk i Dinamo šokirali Europu i pogurali HNL na 19. mjesto! Kustić poručuje: ovo je tek početak velikog hrvatskog uspona

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Hajduk i Dinamo pobijedili su u istoj večeri u glavnoj fazi eurokupa i pogurali HNL na Uefinoj ljestvici koeficijenata na 19. mjesto. Razloga za zadovoljstvo ima Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, koji se obratio na službenim stranicama:

- Čestitam Dinamu i Hajduku na vrijednim pobjedama protiv dva velikana europskog nogometa. Na toj razini natjecanja nijanse često odlučuju, a sinoć smo vidjeli da se hrabrim pristupom, koncentriranom igrom, snažnim zajedništvom i dobrom pripremom mogu pobjeđivati momčadi koje su, barem na papiru, skuplje i dolaze iz jačih liga. To je formula za uspjeh u Europi jer sam siguran da naše ekipe imaju talenta, znanja i vještine parirati svojim protivnicima.

Dinamo je pobijedio Anderlecht u 2. kolu Europske lige Dinamo je pobijedio Anderlecht u 2. kolu Europske lige Dinamo je pobijedio Anderlecht u 2. kolu Europske lige
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Godinama je HNL u Europi slabo zastupljen i nedostaje pravi iskorak klubova osim Dinama, zato je ovakav rezultat Hajduka dodatan vjetar u leđa i dobar zalog za budućnost.

- Zbog jedne uspješne večeri ne trebamo i nećemo pretjerivati u precjenjivanju domaće lige jer znamo da je potrebno još ovakvih nastupa i pobjeda kako bismo poboljšali koeficijent lige i doveli ga do razine koju priželjkujemo. No, kada u jednoj večeri hrvatski klubovi zasluženo pobijede klubove poput Ajaxa i Anderlechta, to zaslužuje pohvale i čestitke te pokazuje da domaće klupsko natjecanje ima itekakvu vrijednost, kvalitetu te potencijal daljnjeg rasta. Od srca želim nastavak ovakvih rezultata Dinamu i Hajduku, pokazali su da mogu i neka to sada ponavljaju, za dobrobit hrvatskog nogometa - rekao je Kustić.

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