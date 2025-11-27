Kustić potvrdio da Vukovar seli u Osijek. Evo kada će Čabrajina momčad doći na Gradski vrt...

HNS je prije malo više od tjedan dana donio odluku kojom omogućava da se Vukovar iz Vinkovaca preseli u Osijek. Već tada je bilo jasno da će Vukovarci vrlo brzo posegnuti za tim rješenjem jer im je stadion u Vinkovcima skup i u jako lošem stanju. Da će se to zaista dogoditi potvrdio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, u Dnevniku Nove TV.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:08 Sažetak utakmice Slaven Belupo - Vukovar | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Sigurno da je u interesu da budu dobri uvjeti i da ne dolazimo u situaciju da nam se igrači ozljeđuju zbog loših terena. Što se tiče Vukovara, podnijeli su zahtjev, prije odluke Izvršnog odbora izaći će komisija i napraviti pregled u Gradskom vrtu da se tamo mogu igrati SHNL utakmice. Mislim da je izvjesno da će nakon zimske pauze Osijek dobiti još jednog prvoligaša. Svi klubovi su podržali taj prijedlog - rekao je Kustić.

Prije zimske pauze Vukovar će u Vinkovcima igrati protiv Osijeka i Varaždina i to bi trebalo biti to od njihovog stanovanja u Vinkovcima. Nakon nove godine ih prvo ih očekuju dva gostovanja (Lokomotiva i Dinamo), a onda bi 7. veljače na Gradskom vrtu u Osijeku trebali ugostiti Istru. Najam stadiona u Vinkovcima je momčad Silvija Čabraje potencijalno mogao koštati skoro milijun eura. Pričalo se o cifri od oko 800 do 900 tisuća eura jer se u stadion u Vinkovcima nije ulagalo od 2018. godine.

Slavlje nogometaša Hrvatske nakon pobjede nad Farskim otocima i plasmana na Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Vukovar je na početku sezone htio u Gradski vrt, ali pravilo HNS-a o udaljenosti stadiona i kluba nije to dopuštalo. Sada kada su povećani gabariti to je moguće i Vukovar seli u Osijek. U Osijeku su prihvatili ovu ideju, a i plaćanje je puno povoljnije za Vukovar. Do kraja ove sezone, Vukovar bi gradu Osijeku trebao platiti oko 100.000 eura za korištenje cijelog kompleksa, što uključuje sve pomoćne terene i sve svlačionice.

Što se tiče Kustića, on je u Dnevniku objavio da će Hrvatska prije Mundijala igrati protiv Saudijske Arabije i Belgije, ako te reprezentacije ne izvučemo u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca.