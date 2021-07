Izvršni odbor HNS-a je na moj prijedlog za izvršnog direktora izabrao Tomislava Svetinu, dok je Stipe Pletikosa izabran za tehničkog direktora A i U-21 reprezentacije, rekao je na press-konferenciji novi predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Davor Šuker i službeno je postao bivši, a nakon njegovog devetogodišnjeg mandata, na čelu HNS-a danas je Marijan Kustić.

- Već sam rekao da su ovi uspjesi koje su postizali 'vatreni' rezultat svih nas skupa koji smo u HNS-u, od najnižih volontera, pa do nas koji smo izabrani na vrhu. Imamo dosta planova, prioritet nam je ulaganje u infrastrukturu, hibridni tereni su podigli kvalitetu naših utakmica, a želimo poboljšati suradnju s lokalnim upravama koji su vlasnici objekata i stadiona - pričao je Marijan Kustić, pa dodao:

- Stadion? Već sam puno puta rekao, grad Zagreb zaslužuje normalan stadion, došlo je vrijeme da se on i napravi. Mi ćemo se potruditi da se u Zagrebu napravi novi stadion, po mogućnosti da to bude na mjestu sadašnjeg maksimirskog stadiona, ali cilj je da reprezentacija igra diljem Hrvatske. To smo već nekoliko puta i pokazali.

Izvršni odbor nije doživio korjenite promjene, koliki je u HNS-u ostao utjecaj Zdravka Mamića?

- Zdravko Mamić nema upliva niti utjecaja na kadroviranje u HNS-u, to smo rekli više puta. HNS ima svoju skupštinu Izvršni odbor i vodstvo, a mi ovim potezima pokazujemo tko vodi HNS i tko odlučuje o svemu - završio je Kustić.

Riječ je dobio i novi izvršni direktor HNS-a Tomislav Svetina.

- Zahvaljujem se Marijanu što me predložio, a Izvršni odbor onda prihvatio prijedlog za mene kao izvršnog direktora HNS-a. To mi je velika čast i obveza. Ali, i velika privilegija, pa i kruna karijere u sportu i nogometu gdje sam do sada funkcionirao - poručio je Tomislav Svetina, pa dodao:

- Naš cilj je jasan, neke stvari unutar sustava, kao i svugdje u svijetu, se mogu unaprijediti, pa tako i funkcioniranje s medijima. Želimo i bolju prepoznatljivost HNS-a kroz nove medije, o tome ćemo više u budućnosti. Veselim se radu i izazovima koji su ispred nas.