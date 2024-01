Kuže ga je skoro istukao, Hrvate iznimno cijeni, a zbog supruge se zahvalio Manchester Unitedu

Jurgen Klopp (56) odlazi iz Liverpoola na kraju sezoni! Vijest je to koja je šokirala nogometni svijet, ponajviše navijači "redsa" koji obožavaju karizmatičnog i pragmatičnog Nijemca, koji je njihov klub odveo do trijumfa u Ligi prvaka i prvog naslova u Premiershipu nakon 30 godina suše.

Svijet ga poznaje kao čovjeka koji je u Njemačkoj prekinuo Bayernovu dominaciju, odveo Borussiju Dortmund do finala Lige prvaka, da bi 2015. došao u Liverpool s kojim je osvojio sve što se može i dvaput bio proglašen najboljim svjetskim trenerom.

Foto: PHIL NOBLE

Kuže je skoro istukao Kloppa, ovaj ga kasnije kopirao

Kao igrač primarno je bio napadač, a kasnije je igrao na poziciji desnog beka. Nije imao pretjerano uspješnu igračku karijeru, ali vidio je nešto što drugi nisu i kao spužva upijao znanje svojih trenera. Jedan od njih, koji je ostavio ogroman utjecaj na njega, bio je legendarni Josip Kuže.

Početkom devedesetih Klopp je igrao u Mainzu s Vladom Kasalom, a trenirao ih je Kuže. Klopp je gledao i učio.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Klopp je preslikao igru, akcije, prekide... Sve je upijao od Kužea, radio skice i crtao. Danas sve to radi s Borussijom. Uostalom, njegov pomoćni trener je Željko Buvač, koji je također igrao s nama u Mainzu. On i Klopp vrlo dobro kopiraju Kužea - pričao je Kasalo svojedobno.

- Nakon jedne loše utakmice svi smo u svlačionici bili utučeni. Kuže nam je nešto govorio, svi smo slušali, a Klopp je ustao i odlučio nešto odgovoriti Kužeu. Ne sjećam se točno što mu je rekao. Iste sekunde Kuže se toliko razljutio da je uhvatio Kloppa za ovratnik i ‘zakucao’ ga uza zid. Nikad ga nisam vidio tako ljutog. Klopp je jedini čovjek koji ga je uspio razljutiti - prisjetio se Kasalo.

Foto: Twitter

Ipak, Kuže se nije pripisivao prevelike zasluge.

- Bilo bi narcisoidno reći da je njihov način igre kopija onoga što sam ja radio. Ne mogu to reći, ipak nisam Ćiro ili Vlatko Marković - nasmijao se Kuže.

Dok ga je trenirao, odlično se slagao s Kloppom, a ostali su u kontaktu sve do Kužeove smrti.

- Bio je napadač cijelu karijeru, no ja sam ga prebacio na beka. Mislio sam da će ‘poludjeti’, ali on mi je prišao i rekao da je oduševljen novom pozicijom.

Klopp: Hrvatska je mala zemlja, ali igrači su veliki

Klopp je učio od Hrvata, ali i učio Hrvate! Preuzeo je Mainz prije 34. rođendana i tamo trenirao Vjekoslava Škrinjara s kojim je ranije dijelio svlačionicu u istom klubu, kasnije i Marija Vrančića, kratko je u dortmundskoj Borussiji vodio Roberta Kovača i Mladena Petrića, a nešto je dužu suradnju imao s Ivanom Perišićem te Dejanom Lovrenom. Za Hrvate ima samo riječi hvale.

Foto: SERGIO PEREZ

- Ljudi uvijek osuđuju bez puno razmišljanja. Otkako sam ja u Liverpoolu, Dejan je napravio tri ili četiri pogreške, od toga dvije u utakmici s Tottenhamom, ali svakako ne 15 ili 20 kako pišu neki novinari. On 90 posto vremena igra izvanredno, pet posto igra u redu, a pet posto nije na svojoj razini. No takve pogreške rade i najbolji nogometaši na svijetu!

- Odigrao je fantastičan turnir dosad, izuzetno sam sretan zbog njega. Hrvatska je mala zemlja, ali su igrači veliki, ono što rade je zaista impresivno! - kazao je Klopp nakon plasmana "vatrenih" u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Zbog supruge se zahvalio Manchester Unitedu

Jurgen Klopp napravio je nevjerojatne stvari s Liverpoolom, u jednom je intervjuu rekao da u Engleskoj neće moći trenirati ni jedan drugi klub, no sve se moglo odviti puno drugačije da je 2013. prihvatio ponudu Manchester Uniteda. Naime, navodno je presudnu ulogu odigrala njegova supruga Ulla Sandrock, koja je stopirala njegovo preuzimanje "crvenih vragova".

Foto: PHIL NOBLE

- Pitao sam Kloppa jesu li on i Liverpool stvoreni jedno za drugo. Pogledao me i pitao "zašto?". Nakon toga mi je rekao da je mogao preuzeti Manchester United, no da je njegova supruga rekla da to nije dobar potez. Kada je stigla ponuda Liverpoola, njegova supruga je rekla da treba prihvatiti posao. Nešto je tu jako čudno. Kao da je stvoren za Liverpool - kazao je Phil Thompson, bivši branič Liverpoola.