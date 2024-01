Liverpool je bio daleko od svojih najboljih dana i dugo bez trofeja. Doveli su ga u jesen 2015. godine kao spasitelja koji će preporoditi klub i vratiti ga na slavne staze povijesti kojima su se toliko dičili. Osebujan, karizmatičan i pun energije, kakav je, izdvajao se od svih, uvijek je bio bez dlake na jeziku, ali na koncu, napravio je ono po što je došao. Vratio je Liverpool u vrh i shvatio da je svoju misiju ispunio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Šok u Engleskoj: Klopp odlazi iz Liverpoola na kraju sezone! | Video: LIVERPOOL FOOTBALL CLUB/Reuters

Jurgen Klopp na kraju sezone napušta klupu 'redsa', objavio je engleski velikan.

- Napustit ću klub na kraju sezone. Mogu razumjeti da je to šok za puno ljudi u ovom trenutku kad čuješ to u prvom trenutku, ali ne mogu to objasniti ni pokušati objasniti. Volim apsolutno sve oko ovog kluba, grada, navijača, volim momčad, stručni stožer, sve. Donio sam takvu odluku jer sam uvjeren da je moram donijeti - rekao je Klopp u videu objavljenom na društvenim mrežama Liverpoola.

Foto: Sofascore

Čak triput igrali finale Lige prvaka

Liverpool je preuzeo u listopadu 2015. godine u vrijeme velike krize. Ta priča potrajala je devet godina i osvojio je Ligu prvaka, FA kup, Liga kup, a navijači će posebno pamtiti 2020. godinu kada je Liverpool osvojio Premier ligu, što im je bio prvi naslov prvaka nakon čak 30 godina čekanja. Moglo je biti i više trofeja da nije bilo nadrealno jakog Manchester Cityja u prvenstvu, a i Real Madrida koji ih je dvaput pobijedio u finalu Lige prvaka.

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

- Kako to reći? Gubim energiju, duže vremena to znam i da moram to priopćiti u nekom trenutku. Ali sad sam apsolutno dobro. Znam da ne mogu raditi posao opet, opet i opet. Nakon svih godina koje smo zajedno proveli i nakon stvari koje smo prošli, rasli su moji poštovanje i ljubav prema vama. Najmanje što vam dugujem je istina, a to je istina - kaže Klopp.

Tajming ove odluke mnoge je iznenadio jer je Nijemac svoj odlazak priopćio usred sezone u kojoj Liverpool jako dobro kotira u utrci za naslov prvaka, a najveći su favoriti i u Europskoj ligi. No, nije htio nikoga zavlačiti. Devet godina je u klubu i drži ga na vrhu, a takvo što iziskuje veliku potrošnju. Kada ostvariš sve ciljeve, padne i motivacija pa je sam shvatio kako je sada idealno vrijeme za odlazak.