Dominik Kuzmanović od sljedeće sezone bit će golman Magdeburga, zajedno s Matejem Mandićem. "Uložili su velik novac u mene, ali to me ne opterećuje. Treneru Magdeburga zbog nas je čestitao i Šoštarić"
Kuzmanović za 24sata o bronci i transferu života: Moja statistika na Euru? Nisam zadovoljan...
Nagrada za najboljeg rukometaša Hrvatske drugu godinu zaredom, bronca na Europskom prvenstvu, transfer u europskog prvaka pa, kao šlag na veljaču, utakmica sezone s 20 obrana protiv Kiela. Lijepo je zvati se Dominik Kuzmanović zadnja dva mjeseca...
