Kuzmanović za 24sata o bronci i transferu života: Moja statistika na Euru? Nisam zadovoljan...

Piše Davor Kovačević,
Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dominik Kuzmanović od sljedeće sezone bit će golman Magdeburga, zajedno s Matejem Mandićem. "Uložili su velik novac u mene, ali to me ne opterećuje. Treneru Magdeburga zbog nas je čestitao i Šoštarić"

Nagrada za najboljeg rukometaša Hrvatske drugu godinu zaredom, bronca na Europskom prvenstvu, transfer u europskog prvaka pa, kao šlag na veljaču, utakmica sezone s 20 obrana protiv Kiela. Lijepo je zvati se Dominik Kuzmanović zadnja dva mjeseca...

Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola
Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola

BARCELONA - ATLETICO 3-0: Bernal (30', 73') je bio dvostruki strijelac, a zabio je i Raphinha (45'+5') s bijele točke. Ipak, Atletico je prošao u finale Kupa nakon visoke pobjede (4-0) u Madridu
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje
FOTO Plavuša je nova 'šefica' na Rujevici! Zavela je heroja Rijeke
FOTO Plavuša je nova 'šefica' na Rujevici! Zavela je heroja Rijeke

Keira de Villiers vjerna je navijačica nove riječke špice, Daniela Adu-Adjeija. Pratila ga je i u Engleskoj, a boravak u Rijeci joj se posebno dopada. Fotke s riječke obale sastavni su dio njenog Instagrama

