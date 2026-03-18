UOČI ŠVICARSKE

Kuzmanović: Zadar pa Osijek. Super je što idemo po Hrvatskoj

Piše Jakov Drobnjak,
Kuzmanović: Zadar pa Osijek. Super je što idemo po Hrvatskoj
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Svjestan sam da ljudima nije jednostavno putovati i dolaziti do karata u drugim dijelovima Hrvatske. Zato mi je posebno drago što mi dolazimo njima, rekao je Dominik Kuzmanović

Hrvatska rukometna reprezentacija ponovo je na okupu. Nakon bronce na Europskom prvenstvu, rukometaši će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. Prva će biti u Zadru u četvrtak (17 sati), a druga u Osijeku u subotu (17 sati). Atmosfera u reprezentaciji je jako dobra, Hrvatska neće morati igrati kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i u opuštajućem tonu igrat će se protiv Švicarske. Susrete je najavio Dominik Kuzmanović

- Jako dobro poznajemo Švicarsku, igrali smo dva puta međusobno prije i jednom na Europskom prvenstvu. Sigurno će nam ove utakmice poslužiti dobro za isprobavanje nekih izbornikovih ideja. Imamo neke mlade igrače, sigurno će i njima to biti dobra prilika. To je sigurno reprezentacija koja se diže i koja je već napravila veliki korak na zadnjem prvenstvu. Vjerujem da će u godinama koje dolaze biti još i bolja. Respektiramo ih i želimo odigrati dvije kvalitetne utakmice protiv njih - rekao je o protivniku Kuzmanović.

Hrvatska u Zadru nije bila od 2019. i susreta sa Srbijom, tako da je za očekivati da će atmosfera biti fenomenalna.

- Ovdje sam prvi put i ne sjećam se kada je reprezentacija zadnji put igrala ovdje. Drago mi je što dolazimo u različite dijelove Hrvatske kako bismo približili reprezentaciju svim navijačima. Svjestan sam da ljudima nije jednostavno putovati i dolaziti do karata u drugim dijelovima Hrvatske. Zato mi je posebno drago što mi dolazimo njima - sada smo u Zadru, a zatim i u Osijeku. Vjerujem da ćemo u odličnoj atmosferi razveseliti ljude i pružiti vrhunske predstave - zaključila je hrvatska "hobotnica".

