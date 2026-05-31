Obavijesti

Sport

Komentari 0
FANTASTIČNI GRUZIJAC

'Kvaradona' je dominirao ove sezone, dobio posebnu nagradu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
'Kvaradona' je dominirao ove sezone, dobio posebnu nagradu
Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS

PSG obranio titulu Lige prvaka nakon drame s jedanaestercima! Kvaratškelia briljirao i osvojio nagradu za najboljeg igrača. Parižani ponovno kraljevi Europe

Admiral

PSG je nakon velike drame i jedanaesteraca obranio titulu Lige prvaka. Arsenal je bio "tvrd orah", ali je "topnicima" nestalo koncentracije pri raspucavanju s bijele točke pa se trofej vratio u Pariz. Nogometaši Louisa Enriquea već drugu godinu za redom igraju najatraktivniji nogomet u Europi i zasluženo su opet na tronu. Posebno se ove sezone istaknuo Kviča Kvaratškelia koji je dobio posebnu nagradu.

"Kvaradona", kako su ga prozvali u Napulju, službeno je najbolji igrač Lige prvaka za ovu sezonu. U najelitnijem klupskom natjecanju je u 16 nastupa čak 10 puta tresao mrežu protivnika, te dodao šest asistencija. Dakle, svaku utakmicu ili zabije ili asistira, u prosjeku. Gruzijac je fenomenalan na krilu, puno puta ove sezone je pokazao brzinu, agilnost i preciznost, a onaj trk protiv Bayerna i asistencija Dembeleu još uvijek proganjaju navijače bavarskog diva.

Kvaratsškelia je od dolaska u PSG iz Napolija odigrao 80 utakmica, zabio 27 golova te ih 19 namjestio. Donio je Napoliju trofej prvaka italije, a sada žari i pali po Francuskoj, ali i Europi. Zaista je ubojit napad kojim raspolaže Enrique i jasno je zašto su toliko dominantni u Ligi prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je bio u braku s bivšom Playboyevom zečicom pa je otkrio da je homoseksualac
PSG - Arsenal 5-4: Parižani su obranili naslov prvaka Europe!
DRUGI PUT ZAREDOM

PSG - Arsenal 5-4: Parižani su obranili naslov prvaka Europe!

PSG - ARSENAL 5-4 U pravoj drami finala Lige prvaka Parižani su uspjeli obraniti naslov prvaka. Nakon regularnih 90 minuta bilo je 1-1 pa produžeci, a onda je nakon penala bio tragičar Gabriel
Španjolska - Hrvatska 2-3: Dedić zabio hat-trick, ali ništa od čuda za plasman u polufinale Eura
MALI 'VATRENI' SE OPROSTILI POBJEDOM

Španjolska - Hrvatska 2-3: Dedić zabio hat-trick, ali ništa od čuda za plasman u polufinale Eura

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 2-3 Dedić je bio glavni junak i zabio hat-trick, a za 'furiju' su zabijali Sanchez i Alves. Hrvatska se oprostila od Eura kao treća u skupini zbog lošije gol razlike. Belgija je slavila protiv Estonije 1-0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026