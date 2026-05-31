'Kvaradona' je dominirao ove sezone, dobio posebnu nagradu

PSG je nakon velike drame i jedanaesteraca obranio titulu Lige prvaka. Arsenal je bio "tvrd orah", ali je "topnicima" nestalo koncentracije pri raspucavanju s bijele točke pa se trofej vratio u Pariz. Nogometaši Louisa Enriquea već drugu godinu za redom igraju najatraktivniji nogomet u Europi i zasluženo su opet na tronu. Posebno se ove sezone istaknuo Kviča Kvaratškelia koji je dobio posebnu nagradu.

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

"Kvaradona", kako su ga prozvali u Napulju, službeno je najbolji igrač Lige prvaka za ovu sezonu. U najelitnijem klupskom natjecanju je u 16 nastupa čak 10 puta tresao mrežu protivnika, te dodao šest asistencija. Dakle, svaku utakmicu ili zabije ili asistira, u prosjeku. Gruzijac je fenomenalan na krilu, puno puta ove sezone je pokazao brzinu, agilnost i preciznost, a onaj trk protiv Bayerna i asistencija Dembeleu još uvijek proganjaju navijače bavarskog diva.

Kvaratsškelia je od dolaska u PSG iz Napolija odigrao 80 utakmica, zabio 27 golova te ih 19 namjestio. Donio je Napoliju trofej prvaka italije, a sada žari i pali po Francuskoj, ali i Europi. Zaista je ubojit napad kojim raspolaže Enrique i jasno je zašto su toliko dominantni u Ligi prvaka.