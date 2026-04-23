Matjaž Kek se vraća u Rijeku?! Kvarnerom se širi velika vijest

Rijeka u zadnjih šest prvenstvenih utakmica ima samo jednu pobjedu i čak četiri poraza. Poraz od Varaždina dodatno je uzdrmao ambicije momčadi s Kvarnera za Europu iduće sezone jer je Lokomotiva samo na dva boda od četvrtog mjesta. Naravno, Rijeka osvajanjem Kupa može osigurati Europu i sezonu završiti na pozitivan način, ali Dinamo će napraviti sve da uzme duplu krunu. Dobro je Rijeka izgledala u Europi i Kupu pod Victorom Sanchezom, ali je u ligi dosta "štekalo" pa se sve više spominje da će netko drugi voditi klub iduće sezone.

Taj netko mogao bi biti miljenik riječke publike Matjaž Kek, piše Tportal. Kako navode, Rijeka je već stupila u kontakt s trenerom koji je donio povijesni naslov na Kvarner 2017. godine. Pregovori su u tijeku za svije moguće pozicije. Jedna je ona trenerska, gdje bi ga zasigurno voljeli vidjeti riječki fanatici, a druga je ona "na katu", odnosno, pozicija generalnog direktora kluba kojeg Rijeka sada nema. Ako dođe u upravu kluba, Rijeka će najvjerojatnije tražiti zamjenu Sanchezu na kraju sezone.

Rijeka voli Keka, Kek voli Rijeku. Njegova momčad je tada s dva boda prednosti uzela naslov Dinamu, a zatim i pokupila trofej u Kupu. Kek je prošle sezone vodio reprezentaciju Slovenije, a otišao je krajem godine. U Rijeci je bio od 2013. do 2018. te ju je vodio na ukupno 274 utakmice. Šuška se povratak legendarnog trenera u Rijeku, a to bi zaista bio pravi spektakl, ako se ostvari.