Liga prvaka - povijest, rekordi i izazovi! Pripremite se za kviz koji će testirati vaše znanje o najprestižnijem klupskom natjecanju na svijetu
KVIZ Koliko znate o Ligi prvaka?
Liga prvaka Uefe predstavlja najvažnije klupsko natjecanje u europskom nogometu. Osnovana je 1955. pod nazivom Kup europskih prvaka, a današnji format s grupnom fazom i širim sustavom kvalifikacija uveden je početkom 1990-ih. Natjecanje okuplja najbolje klubove iz europskih liga, a njegov sustav omogućuje i predstavnicima manjih nogometnih saveza da se natječu kroz višerazinske kvalifikacijske runde.
U nastavku slijedi kviz s deset pitanja koji pokriva različite aspekte Lige prvaka, od kvalifikacijskih detalja do općih rekorda i povijesnih podataka. Kviz je namijenjen ljubiteljima nogometa koji žele testirati svoje znanje ili saznati nešto novo o ovom prestižnom natjecanju.
