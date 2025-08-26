KVIZ Petar Sučić zabljesnuo je u prvenstvenom debiju za Inter. Koliko znate o nadi 'vatrenih'?

Petar Sučić briljirao je u prvenstvenom debiju za milanski Inter. "Nerazzurri" su pobijedili Torino 5-0, a hrvatski veznjak je prekrasno asistirao Marcusu Thuramu za 2-0. Navijači Intera ga već obožavaju te u njemu vide svijetlu budućnost veznog reda. Sučić je i u Dinamu pokazao koliko je inteligentan igrač, a ovakvim nastupima u Interu zasigurno će preuzeti vodeću ulogu i u reprezentaciji.

