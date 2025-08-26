Obavijesti

KVIZ Petar Sučić zabljesnuo je u prvenstvenom debiju za Inter. Koliko znate o nadi 'vatrenih'?

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Daniele Mascolo

Petar Sučić je u debiju za Inter upisao asistenciju i svojom igrom zaludio navijače momčadi iz Milana. Bio je jedan od najboljih igrača na terenu u pobjedi Intera nad Torinom. Donosimo vam kviz o Petru Sučiću

Petar Sučić briljirao je u prvenstvenom debiju za milanski Inter. "Nerazzurri" su pobijedili Torino 5-0, a hrvatski veznjak je prekrasno asistirao Marcusu Thuramu za 2-0. Navijači Intera ga već obožavaju te u njemu vide svijetlu budućnost veznog reda. Sučić je i u Dinamu pokazao koliko je inteligentan igrač, a ovakvim nastupima u Interu zasigurno će preuzeti vodeću ulogu i u reprezentaciji.

Petar Sučić | Video: 24sata/Dinamo

A sada ste vi na redu, pokažite koliko znate o mladom hrvatskom veznjaku.

