Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZA PRAVE ZNALCE

KVIZ Prijelazni rok se bliži kraju, a ovdje provjerite koliko ste ga dobro pratili tijekom godina

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
KVIZ Prijelazni rok se bliži kraju, a ovdje provjerite koliko ste ga dobro pratili tijekom godina
Foto: Alen Szabo

U domaćem prvenstvu prijelazni rok traje do 5. rujna, a do sada je najviše posla napravio Dinamo. "Modri" su na čelu s Zvonimirom Bobanom napravili potpuno preobrazbu momčadi

Prijelazni rok u ligama petice bliži se kraju. Prvog dana rujna službeno će se zatvoriti, dok će u HNL-u trajati nešto duže, do 5. rujna. Većina najvećih europskih klubova kompletirala je kadar i ne očekuje se da će do kraja prijelaznog roka biti "bombi". Kao i prethodnih godina najviše su trošili premierligaši, a u stopu ih prati saudijska liga. Što se domaćeg nogometa tiče, Dinamo je apsolutni rekorder. Momčad je tijekom ljeta doživjela potpuni "makeover" i dovela novih 16 igrača.

U našem kvizu provjerite koliko ste dobro pratili ovaj i prošle prijelazne rokove.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka, Rijeka poslala braniča u Srbiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025