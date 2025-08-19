KVIZ Prijelazni rok se bliži kraju, a ovdje provjerite koliko ste ga dobro pratili tijekom godina

Prijelazni rok u ligama petice bliži se kraju. Prvog dana rujna službeno će se zatvoriti, dok će u HNL-u trajati nešto duže, do 5. rujna. Većina najvećih europskih klubova kompletirala je kadar i ne očekuje se da će do kraja prijelaznog roka biti "bombi". Kao i prethodnih godina najviše su trošili premierligaši, a u stopu ih prati saudijska liga. Što se domaćeg nogometa tiče, Dinamo je apsolutni rekorder. Momčad je tijekom ljeta doživjela potpuni "makeover" i dovela novih 16 igrača.

U našem kvizu provjerite koliko ste dobro pratili ovaj i prošle prijelazne rokove.