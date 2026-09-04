Nick Kyrgios pao je na rutinskoj doping kontroli u Mallorci, ali je dobio skraćenu suspenziju. Izgubio je i nagradu te ATP bodove, a sam je priznao veliku pogrešku; konzumirao je kokain u izlasku s prijateljima
Kyrgios je suspendiran zbog dopinga. Evo do kad neće igrati
Australski tenisač Nick Kyrgios (31) prihvatio je i odradio skraćenu suspenziju od mjesec dana zbog kršenja antidopinških pravila nakon što je bio pozitivan na kokain na teniskom ATP turniru na Mallorci u lipnju, objavila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (Itia).
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Kyrgios, koji je bio privremeno suspendiran od 4. kolovoza, uključio se u program liječenja koji je odobrila Itia kako bi se smanjila uobičajena tromjesečna suspenzija propisana pravilima Svjetske antidopinške agencije (Wada), navodi se u priopćenju Itie.
Tijekom razgovora s istražiteljima Itie, 31-godišni Australac je objasnio da je do konzumacije kokaina došlo "u društvu" tijekom noćnog izlaska uoči nastupa na turniru na Mallorci, stoji u priopćenju.
Itia se konzultirala s neovisnim znanstvenim stručnjakom iz laboratorija akreditiranog pri Wadi, koji je potvrdio da je to objašnjenje u skladu s razinom kokaina pronađenom u njegovu uzorku.
- Sukladno tome, ITIA je prihvatila da se konzumacija kokaina dogodila izvan natjecanja, dodaje se.
Iz Itie su poručili da Kyrgiosova suspenzija završava u četvrtak, pod uvjetom da uspješno završi spomenuti program. Također, oduzimaju mu se novčana nagrada i bodovi za ATP ljestvicu osvojeni na turniru na Mallorci. Kyrgios se prošlog mjeseca putem društvenih mreža ispričao zbog pozitivnog dopinškog nalaza, priznavši da je počinio "veliku pogrešku" i preuzevši punu odgovornost za nju.
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