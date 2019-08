Kyrgios 'zakucao' bočicu vode u suca pa rekao: Ispala mi je...

Nick Kyrgios nastavlja s incidentima iz dana u dan. Australski je tenisač još jednom privukao pažnju na sebe, a ne zbog svoje igre. Kyrgios je dobio meč sa Japancem Joshitom Nishiokom (6-2, 7-5), ali je, kao i obično, bio nezadovoljan suđenjem.

U susretu osmine finala ATP turnira 500 u Washingtonu, Australac je svom snagom "zakucao" bočicu vode u sudački stolac. No od njegova poteza još je šokantnije objašnjenje.

Nick Kyrgios fires a water bottle at the chair umpire’s stand



“It slipped outta my hand” 😂😂pic.twitter.com/fY9QbSwhEp