L'Equipe: Mladi hrvatski bek napušta Lyon i dolazi u Rijeku!

Mladi hrvatski talent, Teo Barišić (21), trebao bi uskoro napustiti francuski Lyon i pojačati hrvatskog prvaka Rijeku! Informaciju je prenio ugledni L'Equipe, a također navodi kako bi Rijeka za beka trebala platiti oko 500.000 eura, uz mali postotak od iduće prodaje. Očekuje se da će sve biti završeno kroz nekoliko dana.

Roditelji Tea Barišića su za vrijeme rata iz BiH otišli u Francusku. Kada je bio tinejdžer, stigao je poziv Josipa Šimunića da zaigra za U18 reprezentaciju Hrvatske. Nije dvoumio ni sekunde te je odmah prihvatio poziv. Sada je neizostavan u momčadi Ivice Olića, koji vodi U21 reprezentaciju, a nada se da bi nekad mogao zaigrati i za Hrvatsku.

Barišić je za B momčad Lyona odigrao 67 utakmica, zabio jedan gol i jednom asistirao. Za seniore je odigrao dvije utakmice, jednu u prvenstvu, a drugu u Europskoj ligi. Hrvatski bek bio je meta Dinama i Rijeke već na ljeto. ali se ništa nije dogodilo. I tada je Rijeka najviše zagrizla, a sada je transfer sve izgledniji. Barišić je veliki talent i Rijeci bi mogao donijeti puno toga dobroga.