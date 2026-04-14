Emotivni oproštaj od Duška Vujoševića u Beogradu, velikana košarke, uz dirljivu prisutnost njegove labradorice Žute koja je došla ispratiti prijatelja na posljednji počinak
Labradorica Vujoševića poput obitelji: Žuta i na osmrtnici
Na beogradskom Novom groblju posljednji je ispraćaj dobio proslavljeni srpski košarkaški trener Duško Vujošević, koji je preminuo 8. travnja u 68. godini života nakon duge i teške bolesti. Uoči sprovoda u Skupštini Grada Beograda održana je komemoracija kojoj su prisustvovale brojne sportske legende, prijatelji i suradnici.
A mnoge je posebno dirnula i Vujoševićeva labradorica Žuta, koja je također ispratila slavnog trenera na posljednji počinak.
- Na osmrtnici za dragog Duška, među ožalošćenima, sa suprugom Anom, sinom Lukom i sestrom Natašom, nalazi se i prijateljica Žuta, stanovnica Duškove kuće, labradorica koja će napuniti 12 godina. Dule i Ana su imali pse labradore, najčešće ženke. Jedinog muškarca Duško je poklonio majci i sestri nakon smrti svog oca - otkrio je pjesnik Sinan Gudžević na komemoraciji u srijedu.
