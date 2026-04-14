NAJBOLJI PRIJATELJ

Labradorica Vujoševića poput obitelji: Žuta i na osmrtnici

Emotivni oproštaj od Duška Vujoševića u Beogradu, velikana košarke, uz dirljivu prisutnost njegove labradorice Žute koja je došla ispratiti prijatelja na posljednji počinak

Na beogradskom Novom groblju posljednji je ispraćaj dobio proslavljeni srpski košarkaški trener Duško Vujošević, koji je preminuo 8. travnja u 68. godini života nakon duge i teške bolesti. Uoči sprovoda u Skupštini Grada Beograda održana je komemoracija kojoj su prisustvovale brojne sportske legende, prijatelji i suradnici. 

The legendary basketball coach, Dusko Vujosevic, was buried in the Alley of Meritorious Citizens at the New Cemetery. Legendarni kosarkaski trener, Dusko Vujosevic sahranjen je u Aleji zasluznih gradjana na Novom groblju.
A mnoge je posebno dirnula i Vujoševićeva labradorica Žuta, koja je također ispratila slavnog trenera na posljednji počinak. 

- Na osmrtnici za dragog Duška, među ožalošćenima, sa suprugom Anom, sinom Lukom i sestrom Natašom, nalazi se i prijateljica Žuta, stanovnica Duškove kuće, labradorica koja će napuniti 12 godina. Dule i Ana su imali pse labradore, najčešće ženke. Jedinog muškarca Duško je poklonio majci i sestri nakon smrti svog oca - otkrio je pjesnik Sinan Gudžević na komemoraciji u srijedu.

