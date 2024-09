Labrović se opet loše proveo: Primio četiri gola u Leipzigu

U susretu petog kola njemačkog nogometnog prvenstva RB Leipzig je sa 4-0 porazio Augsburg na čijim vratima je branio hrvatski vratar Nediljko Labrović.

RB Leipzig je gotovo rutinski stigao do uvjerljive pobjede s kojom je barem privremeno skočio na drugo mjesto ljestvice.

Slovenac Benjamin Šeško je doveo domaći sastav u vodstvo u 11. minuti, a smo četiri minute kasnije pogodio je za 2-0. Augsburg se mogao vratiti u 27. minuti, ali Jeffrey Gouweleeuw nije realizirao jedanesterac. Pucao je u donji lijevi kut, ali je Peter Gulacsi odlično obranio.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Već na samom otvaranju nastavka Lois Openda je pogodio za 3-0, da bi Xavi Simons u 58. zabio i četvrti gol za Leipzig. Labrović je branio za goste, a cijeli susret je odradio i Kristijan Jakić.

Wolfsburg i doprvak Stuttgart su odigrali 2-2, a gosti su izvukli bod golom u sedmoj minuti nadoknade i to s igračem manje.

Domaćin je poveo u 20. minuti golom Jonasa Winda, no 12 minuta kasnije je izjednačio Enzo Millot. Francuski veznjak je imao priliku zabiti iz kaznenog udarca, no Kamil Grabara je obranio njegov udaraca. Srećom po Millota lopta se odbila do njega, pa je iz drugog pokušaja ipak pogodio.

Gosti su u 63. minuti ostali bez isključenog Atakara Karazora, a samo pet minuta kasnije Mohamed Amoura je doveo Wolfsburg do nove prednosti. Ipak u posljednjim trenucima susreta Deniz Undav je pogodio za 2-2.

Lovro Majer nije nastupio za domaći sastav zbog ozljede.

Borussia Moenchengladbach je golom Tomaša Čvančara u šestoj minuti nadoknade pobijedila Union Berlin sa 1-0. Za goste zbog ozljeda nisu nastupili Josip Juranović i Ivan Prtajin.

St Pauli je na gostovanju porazio Freiburg sa 3-0 ostvarivši prvu pobjedu sezone. Strijelci su bili Elias Saad (13, 72) i Odalapo Afolayan (45).

Kasnije se u derbiju kola sastaju lider Bayern Munchen i aktualni prvak Bayer Leverkusen.

U petak je Borussija Dortmund pobijedila Bochum sa 4-2 premda je nakon 21 minute bila dva gola u zaostatku.

Kolo u nedjelju zatvaraju susreti Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt, te Hoffenheim - Werder Bremen.

Na ljestvici vodi Bayern sa 12 bodova i susretom manje, RB Leipzig ima 11, a Borussia Dortmund 10. Bayer Leverkusen uz susret manje ima devet bodova na četvrtoj poziciji.