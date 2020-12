Lagala sam. Nisam provjerila Maradonu na dan njegove smrti

Diegova bivša supruga smatra kako mu nije previše toga pruženo te da sestre koje su se brinule o Diegu, zajedno s liječničkim timom, nisu učinile dovoljno da ga spase

<p>Istraga povodom smrti <strong>Diega Maradone</strong> je počela, a svakim danom dolaze novi detalji o smrti nogometne legende.</p><p>Nakon njegove smrti u srijedu 25. studenog, državno tužiteljstvo u Argentini pokrenulo je istragu i naredilo pretres kuće njegovog osobnog doktora Leopolda Luquea koji je pod istragom zbog sumnje na moguće ubojstvo iz nehaja. Osim njega, pretražili su ured i kuću psihijatra Kosačova koji je radio za Maradonu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borba za Maradonino nasljedstvo</strong></p><p>Policija je pretražila kuću i ordinaciju te bi se u nadolazećim danima trebale utvrditi okolnosti pod kojima je Diego preminuo, tvrdi argentinski list <a href="https://www.clarin.com/policiales/allanan-consultorio-agustina-cosachov-psiquiatra-atendia-diego-maradona_0_UsUDNwBCu.html">Clarin.</a></p><p>"U subotu nastavili smo s istragom i prikupljanjem dokaza. Nastavljamo uzimati izjave od brojnih osoba, među kojima su i članovi rodbine preminulog. Nakon prikupljenih podataka i dokaza, lokalno tužiteljstvo smatralo je potrebnim obaviti pretres kuće i ordinacije liječnika Leopolda Luquea'', stoji u priopćenju tužiteljstva.</p><p>Istraga je pokrenuta nakon što su Maradonine kćerke posumnjale u lijekove koji su propisani njihovom ocu. Pored toga, obiteljski odvjetnik Matias Morla također je zatražio iscrpnu istragu o okolnostima u kojima je umro Diego Maradona zbog spore reakcije hitne službe kojoj je trebalo više od pola sata da stigne do slavnog nogometaša.</p><p>Uz Maradonu su u 24-satnoj njezi trebali biti jedan specijalist i medicinska sestra, ali to se nije dogodilo te je Diego umro u snu. Iako je prva priča za javnost bila kako ga je medicinska sestra stalno prvovjeravala, to pak nije istina. Medicinska sestra je u konačnici priznala da je lagala kako bi zaštitila tvrtku za koju radi te da nije provjerila Diega ujutro na dan smrti, što dovodi do sumnje da je Maradona bio bez liječničkog nadzora 12 sati, kao što je i tvrdio njegov odvjetnik Matias Morla.</p><p>Diegova bivša supruga <strong>Claudia Villafane</strong> pak misli kako mu nije previše toga pruženo te da u kući nije imao niti pristojan WC. A mnogi argentinski mediji pisali su kako je Diego bio na kućnoj njezi u vili u četvrti Tigres, no kako odmiče vrijeme od njegove smrti, otkriva se sve više pojedinosti.</p><p>Luque i njegovom timu prijeti optužba za nemar pri skrbi o pacijentu te potencijalna optužba za ubojstvo iz nehaja.</p><p>Argentinac je preminuo od akutnog plućnog edema, ali policija je otkrila kako je tjedan dana prije smrti pao i pritom ozlijedio glavu, ali ga nisu odveli u bolnicu. </p><p>- Maradona je pao i udario glavom sedam dana prije smrti, ali nisu ga odveli u bolnicu na CT - potvrdio je Maradonin odvjetnik.</p><p>Progovorio je o svemu i Maradonin doktor koji tvrdi kako se legendarnog argentinskog nogometaša nije moglo kontrolirati te je trebao ići na odvikavanje od droge i alkohola. </p><p>On tvrdi da je napravio koliko je mogao, a Maradone više nema. Bilo kako bilo, Diego u mirovini i nije vodio najbolji mogući život po svoje zdravlje te ga je splet mnogi okolnosti na kraju koštao života. A što se sve točno događalo vjerojatno ćemo još saznati iz policijske istrage.</p><p> </p>