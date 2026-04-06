Lakersi na mukama bez Luke Dončića, Flagg im 'utrpao' 45

Stephen Curry se vratio nakon dvomjesečne odsutnosti s 29 koševa, ali Alperen Sengun je okrunio nastup s 24 poena pobjedničkim košem 11 sekundi prije kraja, dovevši Houston Rocketse do pobjede od 117-116 nad Golden State Warriorsima u nedjelju navečer u San Franciscu.

U svom prvom povratku u San Francisco kao član Rocketsa, Kevin Durant postigao je 31 poen za Houston (49-29), koji je bio na samo jednu pobjedu udaljen od Los Angeles Lakersa i Denver Nuggetsa u njihovom dvoboju za treće mjesto u Zapadnoj konferenciji.Brandin Podziemski podržao je Curryja s 18 poena za Warriorse (36-42), koji su praktički osigurali 10. mjesto u play-in turniru Zapadne konferencije.

Curry, koji je propustio 27 utakmica zaredom od ozljede koju je zadobio 30. siječnja protiv Detroita, odigrao je 26 minuta, tijekom kojih je pogodio 11 od 21 šuta. Warriorsi su imali omjer 9-18 u njegovih 27 izostanaka dok se oporavljao od ozljede desnog koljena. Gui Santos završio je s 15 poena, a Payton 14 za Warriorse, čija je zvijezda Kristaps Porzingis zbog pet osobnih pogrešaka ostao samo na devet poena i osam skokova.

Foto: Cary Edmondson

Jaylen Brown je ubacio najviše na utakmici, 26 poena, a Jayson Tatum je dodao 23 koša, 13 skokova i sedam asistencija, čime je Boston doma došao do pobjede nad Torontom. Celticsi su primili 18 koševaa i sedam skokova od Neemias Quete, 17 poena od Paytona Pritcharda i 10 od Derricka Whitea. Nikola Vučević iz Bostona prvi je put odigrao utakmicu otkako je 6. ožujka slomio prstenjak desne ruke te je imao četiri poena i četiri skoka. Boston je pobijedio u posljednjih devet domaćih utakmica protiv Toronta. Raptorsi nisu pobijedili u Bostonu od 2021. Boston je ukupno pobijedio u 21 od posljednje 24 utakmice regularne sezone protiv Toronta. Ja'Kobe Walter predvodio je Toronto sa 16 poena. Brandon Ingram i RJ Barrett postigli su po 15.

Cooper Flagg nakon povijesnog nastupa s 51 poenom uslijedio je još jedan senzacionalan nastup, postigavši ​​45 koševa, devet asistencija i osam skokova te predvodeći domaći Dallas nad oslabljenim Los Angelesom. Dallas je izgradio prednost od čak 22 poena iza P.J. Washingtona s 15 koševa, Naji Marshall i Brandon Williams postigli su po 13, a Klay Thompson je pogodio tri trice na putu do 11 koševa i podržao Flagga.

Foto: Kevin Jairaj

LeBron James (30, 15 asistencija i devet skokova) učinio je sve što je mogao kako bi nadoknadio zaostatak jer je Los Angeles bio bez svoja dva najbolja strijelca, Luke Dončića i Austina Reavesa, koji će obojica propustiti barem ostatak regularne sezone. Luke Kennard ostvario je svoj prvi triple-double u karijeri s 15 poena, 16 skokova i 11 asistencija.

Devin Booker postigao je 30 poena, Jalen Green dodao je 25, a Dillon Brooks je zabio dva koša u završnici i pomogao Phoenixu da pobijedi u gostima Chicago. Svih pet startera Phoenixa postiglo je dvoznamenkasti broj poena, Mark Williams je šutirao 6 od 8 iz igre, što je dovelo do 14 poena i uhvatio osam skokova, dok je Jordan Goodwin dodao 12 koševa uz 5 od 5 šuteva i sedam skokova. Tre Jones je postigao 29 poena uz 12 od 20 šuteva iz igre i predvodio Chicago.

Donovan Mitchell je postigao 38 koševa, a James Harden 28 i sedam asistencija, dok je Cleveland, koji je bio na putu do doigravanja, prebrodio spor početak utakmice u pobjedi nad gostujućom Indianom. Thomas Bryant postigao je 14 poena i 10 skokova za Cleveland, koji nije vodio u prvom poluvremenu prije nego što je ostvario osmu pobjedu u posljednjih 10 utakmica. Cavaliersi su na rubu osiguravanja četvrtog mjesta u Istočnoj konferenciji, što bi im dalo prednost domaćeg terena u prvom kolu. Micah Potter i Obi Toppin postigli su po 21 poen za Indianu, koja je imala samo devet igrača u obrani i drugi najgori omjer u ligi.