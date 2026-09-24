Lamine Yamal s 'furijom' prijeti 'vatrenima': 'Mogao bi osvojiti Zlatnu loptu i Ligu nacija'

Hrvatska nogometna reprezentacija igra četiri susreta Lige nacija, a sa Španjolskom se sastajemo dva puta. 'Vatreni' u utorak, 29. rujna gostuju kod 'furije' u Sevilli, a 6. listopada u 20:45 uzvrat se igra na Poljudu.

Barcelonin napadač Lamine Yamal rekao je u četvrtak da je Španjolskoj cilj osvojiti Ligu nacija, nakon što je prethodno osvojila Svjetsko i Europsko prvenstvo, a da bi on mogao dobiti priznanje za najboljeg igrača svijeta jer "ljudi uživaju u njegovom nogometu".

- Igramo u tom natjecanju (Ligi nacija) i želimo ga osvojiti. Ja ga još nisam osvojio i jako sam motiviran da to ostvarim. A oni koji su ga već osvojili žele ga osvojiti po drugi put - rekao je 19-godišnji španjolski reprezentativac za javnu televiziju RTVE.

Foto: Bruna Casas

Španjolska, koja je osvojila Ligu nacija 2023. a izgubila u finalu 2025., u subotu otvara novo izdanje gostovanjem kod Engleske u Londonu. U utorak će ugostiti Hrvatsku u Sevilli, a onda će odmjeriti snage sa Češkom. . Nikada ne smijete prestati pobjeđivati i željeti pobjeđivati. Uvijek ćemo imati želju za pobjedom - poručio je Yamal. Prije dva mjeseca je sa Španjolskom osvojio Svjetsko prvenstvo pobjedom od 1-0 nad Argentinom.

Španjolski nogometaši pripremaju se u madridskom predgrađu Las Rozas, a nekoliko ih je nominirano za Zlatnu loptu, nagradu za najboljeg nogometaša u 2026. godini. - U europskom nogometu malo je igrača koji igraju kao ja i koji mogu na taj način pružiti užitak ljudima - rekao je Yamal koji je protekle dvije sezone osvajao španjolsko prvenstvo s Barcelonom, a s reprezentacijom je 2024. došao i do pehara prvaka Europe.

Foto: Albert Gea

- Moj uzor bio je Neymar. Zato mislim da Zlatna lopta ima veze s igračem u čijoj igri najviše uživaš i za kojeg znaš da je iznad ostalih. Mislim da je upravo to ono što me razlikuje - dodao je. Mladić pritom nije izravno rekao da zaslužuje Zlatnu loptu, ali nije skrivao svoje mišljenje o tome što bi trebalo biti važno pri izboru najboljeg igrača.

- Ljudi traže da nogometaši budu iskreni, a kada sam ja iskren, onda kažu: 'Kako to može reći?' Takav sam i ne želim nikoga zavaravati. Takav ću ostati do kraja karijere - poručio je. Yamal je podsjetio da je Barceloni prošle sezone nedostajao naslov Lige prvaka, dok Španjolska sada ima osvojeno Svjetsko prvenstvo, što bi, prema njegovim riječima, trebalo utjecati na ovogodišnju utrku za Zlatnu loptu.

Foto: Agustin Marcarian

- Prošle godine nedostajala nam je Liga prvaka, koju je osvojio PSG. Ove godine imamo Svjetsko prvenstvo, tako da mogućnosti postoje. Ja sam miran s obzirom na sve što sam ostvario - rekao je. Unatoč svojoj mladosti već je upisao 159 nastupa za Barcelonu, uz 58 asistencija i 57 golova. Govoreći o Svjetskom prvenstvu, Yamal se posebno prisjetio finala u kojem se Španjolska susrela s Argentinom i Lionelom Messijem, jednim od njegovih nogometnih uzora.

- Bilo je nevjerojatno. Kada ga vidiš izbliza, shvatiš zašto je najbolji. To je uspomena koju ću ponijeti cijeli život. Nije moglo biti boljeg finala“, rekao je.

Od cijelog prvenstva ipak mu je najviše ostao u sjećanju doček reprezentacije nakon osvajanja naslova.

- Ostajem pri dočeku i svim ljudima. Ferranov pogodak na kraju trenutak je kojeg se najviše sjećamo. U takvim trenucima cijela se zemlja ujedini - zaključio je Yamal.