UOČI VN MEKSIKA

Lando Norris uzeo pole position na kvalifikacijama u Meksiku
Foto: Raquel Cunha

Nikada od Alaina Prosta 1990. nijedan vozač nije pobijedio u Meksiku nakon što se kvalificirao izvan prva tri mjesta na startnom gridu. Prost se te godine kvalificirao kao 13.

Vozač McLarena Britanac Lando Norris (25), koji zaostaje 14 bodova za vodećim i timskim kolegom Oscarom Piastrijem (24) u poretku F1, poboljšao je svoje šanse za osvajanje naslova osiguravši pole position za Veliku nagradu Meksika.

Četverostruki branitelj naslova Max Verstappen (28) kvalificirao se kao peti, dva mjesta ispred Piastrija, koji je bio sedmi. Ako Norris i Piastri završe na pozicijama s kojih će započeti utrku, Norris će preuzeti vrh.

Mexico Grand Prix
Foto: Henry Romero

Norris je završio 0,262 sekunde ispred Monežanina Charlesa Leclerca iz Ferrarija, kojeg su slijedili Leclercov timski kolega Lewis Hamilton, George Russell iz Mercedesa i Verstappen, koji zaostaje 40 bodova za Australcem . Verstappen je također završio ispred Norrisa i Piastrija u posljednje četiri utrke.

Nikada od Alaina Prosta (70) 1990. nijedan vozač nije pobijedio u Meksiku nakon što se kvalificirao izvan prva tri mjesta na startnom gridu. Prost se te godine kvalificirao kao 13.

Kimi Antonelli iz Mercedesa kvalificirao se kao šesti, jedno mjesto ispred Carlosa Sainza iz Williamsa, koji je pao na 12. mjesto nakon sudara s Antonellijem na Velikoj nagradi SAD-a prošlog vikenda, što je rezultiralo kaznom od pet mjesta za Sainza.

Zbog te kazne, Piastri se popeo s osmog na sedmo mjesto ispred Isacka Hadjara iz Racing Bullsa. Oliver Bearman iz Haasa startat će deveti, a slijedi ga vozač Red Bulla Yuki Tsunoda.

Utrka u Mexico Cityu je u nedjelju u 21 sat. 

