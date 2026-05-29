Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI SKOK

Lani je zabijao u HNL-u, a sad potpisao za velikana koji mu je stavio klauzulu od 80 mil. eura!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Lani je zabijao u HNL-u, a sad potpisao za velikana koji mu je stavio klauzulu od 80 mil. eura!
Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bivši igrač Osijeka Pedro Lima prelazi u Sporting za 4 milijuna eura + bonusi! Potpisao na 6 godina, klauzula 80 milijuna! Još jedan korak do Lige prvaka

Admiral

Prijelazni rok ozbiljno se zahuktava u najjačim europskim ligama, a u četvrtfinalistu Lige prvaka Sportingu dogovorili su transfer igrača koji je ne tako davno igrao u HNL-u. Radi se o bivšem veznjaku Osijeka Pedru Limi (23), nekadašnjem mladom reprezentativcu Brazila koji dolazi iz portugalskog prvoligaša Avsa za četiri milijuna eura uz dodatna dva milijuna eura bonusa. 

Potpisao je na šest godina, a Sporting mu je odmah ugradio otkupnu klauzulu od 80 milijuna eura, što će odmah odbiti bilo kakve neozbiljne kupce, ali i dovoljno govori koliko mu u klubu vjeruju.

- Ovo je ostvarenje sna, presretan sam što sam dobio priliku igrati za ovakav klub. Godinama sam radio za ovo i jedva čekam krenuti. Sporting ima nevjerojatne navijače i posebnu atmosferu. Znam koliko je teško igrati protiv njega, sretan sam što ću biti na drugoj strani - poručio je Lima.

Za Osijek je u sezoni 2024/25., kao posuđeni igrač Palmeirasa, odigrao 34 utakmice i zabio tri gola, a sad ga čeka nastup u Ligi prvaka jer je Sporting kao viceprvak Portugala izborio izravan ulazak u elitu na temelju redistribucije mjesta, nakon što je Aston Villa kao osvajač Europske lige mjesto u LP-u izborila kroz Premiership.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo je završilo 24. svibnja, ostaju još pitanja tko će osvojiti Konferencijsku ligu, kao i Ligu prvaka
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Dragi, ajmo ća: Hajdukovcu su poručili da može ići, s njime iz Splita odlazi i prekrasna Ivona

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik u listopadu je stao pred oltar i rekao 'da' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine. 'Bijeli' mu neće produžiti ugovor, tako da će napustiti Split

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026