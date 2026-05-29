Lani je zabijao u HNL-u, a sad potpisao za velikana koji mu je stavio klauzulu od 80 mil. eura!

Prijelazni rok ozbiljno se zahuktava u najjačim europskim ligama, a u četvrtfinalistu Lige prvaka Sportingu dogovorili su transfer igrača koji je ne tako davno igrao u HNL-u. Radi se o bivšem veznjaku Osijeka Pedru Limi (23), nekadašnjem mladom reprezentativcu Brazila koji dolazi iz portugalskog prvoligaša Avsa za četiri milijuna eura uz dodatna dva milijuna eura bonusa.

Potpisao je na šest godina, a Sporting mu je odmah ugradio otkupnu klauzulu od 80 milijuna eura, što će odmah odbiti bilo kakve neozbiljne kupce, ali i dovoljno govori koliko mu u klubu vjeruju.

- Ovo je ostvarenje sna, presretan sam što sam dobio priliku igrati za ovakav klub. Godinama sam radio za ovo i jedva čekam krenuti. Sporting ima nevjerojatne navijače i posebnu atmosferu. Znam koliko je teško igrati protiv njega, sretan sam što ću biti na drugoj strani - poručio je Lima.

Za Osijek je u sezoni 2024/25., kao posuđeni igrač Palmeirasa, odigrao 34 utakmice i zabio tri gola, a sad ga čeka nastup u Ligi prvaka jer je Sporting kao viceprvak Portugala izborio izravan ulazak u elitu na temelju redistribucije mjesta, nakon što je Aston Villa kao osvajač Europske lige mjesto u LP-u izborila kroz Premiership.