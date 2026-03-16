Laporta je pomeo konkurenta, četvrti put predsjednik Barce

Joan Laporta ponovno na čelu FC Barcelone! S čak 68,18% glasova pobijedio Fonta. Novo razdoblje za "ponos Katalonije" kreće sa starim liderom

Joan Laporta i sljedećih će pet godina biti na čelu FC Barcelone nakon što je na predsjedničkim izborima nadmoćno pobijedio protukandidata Victora Fonta. Laporta je dobio 68,18 posto glasova članova kluba, dok je Font dobio podršku 29,78 posto onih koji koji su iskoristili pravo glasanja.

Iz Barcelone su objavili kako je u izborima sudjelovalo 48.480 "sociosa", što predstavlja 42 posto onih koji su imali pravo glasovati. Za 63-godišnjeg Laportu ovo će biti drugi uzastopni mandat na čelu "ponosa Katalonije", izabran je i 2021., a ukupno četvrti jer je dužnost predsjednika obnašao i od 2003. do 2010. godine.

