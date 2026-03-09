Laporta odbrusio Xaviju: Messi se u Barcelonu nije vratio zbog pritiska. Tebe netko kontrolira

Nastavlja se prepirka između Xavija Hernándeza i predsjednika Barcelone, Joana Laporte. Nakon što je Xavi u intervjuu za list La Vanguardia iznio optužbe na račun Laporte vezane za neuspjeli povratak Lionela Messija, stigao je i Laportin odgovor koji je izazvao veliku pažnju javnosti tjedan dana uoči izbora. U jeku kampanje u kojoj su glavni kandidati on i Victor Font, Laporta je iskoristio predsjedničku debatu kako bi odgovorio na navode. Njegov odgovor bio je direktan i odnosio se na tvrdnje koje je iznio čovjek kojeg je svojedobno kao igračku legendu vratio da vodi momčad s klupe.

Xavijeve tvrdnje o Messijevom povratku

Podsjetimo, Xavi je javno iznio tvrdnje koje su privukle veliku pažnju. Izjavio je kako je povratak Lionela Messija 2023. godine, nakon što je Argentinac osvojio Svjetsko prvenstvo, bio praktički dogovoren. Prema njegovim riječima, postojao je usmeni dogovor, financijsko odobrenje La Lige i Messijeva ogromna želja za "posljednjim plesom" u Barceloni, po uzoru na Michaela Jordana. Međutim, Xavi tvrdi da je cijeli posao zaustavio upravo Laporta zbog, kako navodi, straha od gubitka kontrole u klubu.

​- Predsjednik ne govori istinu. Leo je bio potpisan. Laporta mi je doslovno rekao da ako se Leo vrati, on će mu objaviti rat i da to ne može dopustiti - ispričao je Xavi i dodao:

​- Leo se nije vratio jer ga predsjednik nije želio. Nije stvar bila u La Ligi ili novcu, to je laž. Radilo se o tome da on ima svu moć i da bi se Messi loše nosio s tim.

Laportin odgovor i druga strana priče

Laporta nije dugo čekao s odgovorom. Tijekom sučeljavanja s Victorom Fontom, rekao je da su ga Xavijeve riječi "iznenadile i povrijedile", ali je odmah iznio svoje argumente, ističući uspjehe sadašnjeg trenera Hansija Flicka.

​- Kada vidim te izjave, pomislim na Flicka. Teško je biti predsjednik Barçe jer morate donositi teške odluke. S Xavijem sam vidio da ćemo nastaviti gubiti, a s Flickom vidim da pobjeđujemo. Razumijem da je povrijeđen, ali činjenica je da isti igrači koji su gubili s njim, sada pobjeđuju s Flickom.

Laporta je odbacio optužbe da je blokirao Messijev dolazak i ponudio potpuno drugačiju verziju priče.

​- U ožujku 2023. pripremili smo ugovor i poslali ga Jorgeu Messiju. U svibnju je Jorge došao u moju kuću i rekao mi da se Leo ipak neće vratiti jer bi pritisak ovdje bio prevelik i da preferiraju odlazak u Miami - objasnio je Laporta.

Nije se zaustavio na tome, već je iznio tvrdnju da Xavija koristi njegov politički suparnik.

​- Boli me što dopušta da ga koriste i što napada Alejandra Echevarríju kako bi naštetio meni. Iza Xavija stoji osoba koja vuče konce, a ja vjerujem da je to Víctor Font. On pokušava zamutiti vodu u ovom izbornom procesu.

Osvrnuo se i na razloge zbog kojih je Xaviju uručio otkaz u ljeto 2024., samo nekoliko tjedana nakon što ga je na poznatoj "večeri sa sashimijem" uvjerio da ostane.

​- Postao je samodopadan i nije mogao uskladiti profesionalni i obiteljski život. Govorio je da momčad nije dovoljno konkurentna da se bori s Real Madridom. Stalno je bio nezadovoljan igračkim kadrom i sucima. Rekao sam mu da tako ne može dalje.