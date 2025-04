Lara Cvjetko najbolja judašica svijeta u kategoriji do 70 kg! 'Nisam ovo mogla ni sanjati...'

Sjajne vijesti za hrvatski judo i Laru Cvjetko nakon što je Međunarodna judo federacija (IJF) objavila Svjetsku rang ljestvicu (WRL)! Nedugo nakon što je osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Podgorici, 23-godišnja članica judo kluba iz Solina od danas je prva judašica svijeta u kategoriji do 70 kilograma, a vrh ljestvice preuzela je od aktualne olimpijske prvakinje Barbare Matić. Cvjetko je zauzela prvu poziciju s 4965 bodova, a iza nje smjestila su se imena poput Francuskinje Marie-Eve Gahie, Michaele Polleres (AUT), Miriam Butkereit (GER) te mnogih drugih.

IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2024., borba za broncu, žene -70kg, Kaillany Cardoso - Lara Cvjetko | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nisam mogla o tome niti sanjati, kada sam bila mala to mi je bio jedan skroz nedostižan cilj. Znam da je ovo sada pred olimpijski ciklus i vjerojatno je lakše doći do te pozicije nego što bi bilo prije OI-a tako da super je osjećaj, ali mislim da ću biti zadovoljnija ako to uspijem zadržati i napravim rezultat na svjetskom prvenstvu jer ću gubiti bodove od prošlogodišnjih rezultata. Ja sam sretna i ako sam među prvih pet-deset na svijetu, da imam status jednih od nositeljica, da bi mi osobno nešto značilo treba biti na neki duži period. Naravno, sve je ovo dobar pokazatelj svi u klubu dobro radimo, uz nas je non stop trener Dragan Crnov i drago mi je da su rezultati pokazatelji zajedničkog uspješnog rada - rekla je Cvjetko.

IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix, žene do 63 kg, Lara Cvjetko - Loriana Kuka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nije mala stvar preuzeti vrh tablice od timske kolegice, Olimpijske, Svjetske i Europske prvakinje, Barbare Matić. S 23 godine postigli ste nešto o čemu sportaši sanjaju za vrijeme cijele karijere.

- Ne znam, meni se to još uvijek ne čini kao dovoljno što očekujem od sebe, evo ova Europska medalja sada mi je dala vjetar u leđa, ali sanjam odlazak na Olimpijske igre što još do sada nisam uspjela ostvariti, tu olimpijsku medalju. Mislim da je dobra stvar, a mislim da mogu i moram još više napraviti - nastavila je Cvjetko.

Za Laru nema odmora jer već ovaj tjedan putuje s ostatkom reprezentacije na Grand Slam u Tadžikistan, bit će brza prilika da potvrdi svoj status broja 1.

IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2023. Finale, žene do 70 kilograma | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- U Dušanbeu ću izgubiti bodove od turnira prošle godine, tako da sam tu „Li-la“ da padnem na drugo mjesto, što bude ako bude, neka padnem, super bit ću opet drugo mjesto iza Barbare. Ako ju uspijem zadržati, vjerojatno ću zadržati poziciju do svjetskog prvenstva u Budimpešti, to mi je prilika da još malo potvrdim tu poziciju i da dobijem još neke bodove da se pozicioniram dobro za SP i da se izborim za još jednu medalju ove godine. U svakom slučaju idem bez pritiska, dati sve od sebe, nemam ozljeda i mislim da sam u dobroj formi - objasnila je Cvjetko.

Uz Laru je u Podgorici bio trener ženskih reprezentacija Dragan Crnov, koji ujedno radi i s njom u klubu iz Solina.

- Izuzetno sam ponosan na nju, to je dugogodišnji njezin rad i održavanje u samom vrhu svjetskog juda, sada je napokon došla od te razine a tek su joj 23-godine. Mogu reći samo da sam ponosan i nadam seda ćemo čim duže ostati na broju 1 - rekao je Crnov.