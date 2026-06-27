Lara Cvjetko zlatna u Qingdau

Qingdao je domaćin još jednog u nizu olimpijskih kvalifikacija na kojima od 26. - 28. lipnja nastupa čak 500 džudaša i džudašica iz 57 različitih država. Hrvatska džudašica Lara Cvjetko (JK „Solin“) osvojila je zlato u kategoriji do 70 kg na Grand Prix turniru u Qingdau.

- Imala sam dosta težak i zahtjevan dan iza sebe, pet borbi, pet pobjeda. Na kraju sam imala dosta teško finale, dobila sam borbu s zaostatkom od dva yuka i uspjela sam na kraju protivnicu „natjerati“ na treću kaznu tako da sam stvarno zadovoljna s drugom medaljom u ova dva tjedna. Bilo nam je bitno da dobijemo što više bodova za olimpijsku tablicu i stvarno sam zadovoljna što smo uspjeli odraditi ovaj posao. Dalje nas čekaju pripreme za Mediteranske igre i Svjetsko prvenstvo - rekla je Cvjetko.

Cvjetko je do finala upisala+ četiri pobjede. U prvom kolu savladala je ipponom domaću predstavnicu Wenbo Hu, drugo kolo pobjeđuje Kaju Schuster iz susjedne Slovenije. Četvrtfinalnu borbu pobjeđuje još jednim ipponom, ovog puta Brazilku Nauanu Silvu, a u istom ritmu nastavlja i u polufinalu protiv Njemice Miriam Butkereit, koju je pobijedila prošli tjedan u borbi za broncu.

Finale kategorije -70kg donio je sraz 24-godišnje Cvjetko i 103 judašice svijeta Ruskinje Tamare Lischenko koja je iznenadila dolaskom do same završnice u Kini, ali je borbom protiv hrvatske predstavnice pokazala da bi je inače mogli i češće gledati u završnicama IJF WJT-a. Ruskinja je brzo stekla prednost od dva yukoa i činilo se da čvrsto kontrolira situaciju. Međutim, od tog trenutka nadalje, zamah se promijenio. Ne mogavši ​​pronaći tehničko rješenje, Cvjetko je povećala pritisak, prisiljavajući Lishchenko da se sve više brani. Kako su Ruskinjini napadi presušivali, kazne su se gomilale sve dok treći shido nije okončao borbu, donijevši Lari Cvjetko zlatnu medalju i novih 700 bodova za treće rangiranu džudašicu svijeta.

Do same završnice stigla je i Iva Oberan (JK „Dubrovnik 1966“) koja je ostala nadomak postolja u Kini.