Lauritsen se vraća kući, Čačiću ne treba, Dinamo dobro zaradio

Izdržao je 120 minuta nezaboravne borbe protiv Tottenhama, potpisao jednu od najvećih pobjeda u povijesti maksimirskoga kluba, u nešto dulje od dvije godine osvojio četiri trofeja i dvaput prezimio s plavima na europskoj sceni... Zapažen je opus koji danski stoper Rasmus Lauritsen ostavlja u Dinamu. U plavi je dom došao početkom listopada 2020. godine, a ovoga je ponedjeljka zaključio zagrebačku epizodu. Karijeru nastavlja u svojoj Danskoj, u Brøndbyju iz Kopenhagena.

Objavio je to Dinamo na rastanku od 26-godišnjeg Danca. Lauritsen Čačiću nije bio u ozbiljnim planovima, što je i sam Danac osjetio pa prošli tjedan danskim medijima rekao:

- Osjećam da sam sad na vrhuncu, stoga želim puno igrati i imati važnu ulogu u momčadi. Odigrao sam 15 utakmica, igrao sam i u Ligi prvaka, stoga to nije katastrofa, ali osjećaj nije dobar jer želim veću ulogu, želim igrati svaki put, i u najvećim utakmicama. Ne osjećam da sam postao lošiji u bilo kojem pogledu, ali trener više vjeruje u one koji igraju sada. Željko Kopić više je vjerovao u mene nego u njih. Tako je to kad igraš u velikom klubu s mnogo talentiranih igrača koji su na gotovo jednakoj razini. Dobro je vrijeme za odlazak, stekao sam puno iskustva, osobito kroz europske utakmice te sam se morao priviknuti na vrlo drugačiju kulturu. Imam još godinu i pol ugovora, i s obzirom na to da trener vjeruje nekom drugom, bilo bi logično da me puste ako dođe ponuda koja je svima zanimljiva.

Foto: Reuters/PIXSELL/AyBurlachenko

Prema nekim nagađanjima, Dinamo bi za njega mogao dobiti do tri milijuna eura s premijama, danski mediji nagađaju da je odšteta dva milijuna, a "plavi" su ga kupili za 1,6 milijuna. Također, rasterećenje će biti i manji trošak za plaće jer njegova je bila među većima u svlačionici, a imao je ugovor na još godinu i pol dana.

Od dolaska iz švedskog Norrköpinga u maksimirskom se klubu ubrzo prometnuo u standardnog stopera, bio i nadomak reprezentacije kad ga je danski izbornik Kasper Hjulmand u svibnju 2021. godine uputio pretpoziv za Europsko prvenstvo. Za Dinamo je odigrao 80 utakmica pri čemu je postigao i tri pogotka, od kojih dva Rijeci. Potpisao je dvostruku krunu 2021. godine, novi naslov prvaka sezonu kasnije i Superkup 2022.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Posebno je zablistao u svojoj premijernoj maksimirskoj sezoni pod vodstvom trenera Zorana Mamića, a potom i Damira Krznara, kad je predstavljao čvrsti bedem u europskim dvobojima. Štoviše, u skupini Europske lige bio je dio obrane koja je postala rekorder i na europskoj sceni: nijedna momčad nije toliko dugo uspjela sačuvati mrežu u natjecanju u skupini. Dinamo je izdržao 525 minuta bez primljenoga pogotka što je osam sati i 45 minuta igre. Lauritsen je tada, zbog zdravstvenih problema. propustio samo zadnji dvoboj u skupini kad su plavi svladali moskovski CSKA s 3-1. Sudjelovao je u prethodnih pet kad je plava mreža ostala netaknuta.

Foto: GNK Dinamo

Ordinirao je središtu obrambenog reda, i na desnoj i na lijevoj strani, u paru s Kevinom Theophileom ili Dinom Perićem. Tako je, primjerice, s Theophileom i Bartolom Franjićem činio užu obranu u povijesnom preokretu protiv Tottenhama, koji je Mislav Oršić srušio nezaboravnim hat-trickom. Bio je to okršaj u kojem je plavi bedem zaustavio i svjetske zvijezde Harryja Kanea, Delea Allija, Garetha Balea, Lucasa Mouru... Štoviše, malo je nedostajalo da upravo Lauritsen, samo dvije minute nakon prvoga Oršićeva gola, i sam zatrese suparničku mrežu. Nakon ubačaja Lovre Majera poslao je loptu preko gola. Bio je važan kotačić i u smiraju prošle sezone na putu do novoga naslova prvaka.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Došao je trenutak kad odlazim iz Dinama. Hvala klubu na povjerenju koje sam dobio kada sam stigao u Zagreb prije nešto više od dvije godine. Odigrao sam 80 utakmica za Dinamo, osvojio četiri trofeja, sudjelovao u fantastičnim trenucima i sretan sam što sam bio dio ove ekipe. Ali evo, to je nogomet, svaki igrač želi igrati što više i u dogovoru s klubom odlučio sam nastaviti karijeru u Danskoj. Hvala navijačima na sjajnoj podršci od prvog dana, to ću sigurno pamtiti, bilo je baš posebnih utakmica i slavlja i hvala na nezaboravnim trenucima - kazao je Rasmus prilikom oproštaja od plave svlačionice.

Najčitaniji članci