'Lavice' šokirale Bugarsku na otvaranju kvalifikacija za SP

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobjedom 1-0 na gostovanju kod Bugarske u Sofiji započela je kvalifikacije za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine održati u Brazilu.

Jedini gol na utakmici postigla je Lucija Vunić u 80. minuti preciznim prizemnim udarcem sa 15 metara nakon što joj je Maja Joščak primirila loptu. Hrvatska je čitavi susret u Sofiji imala terensku inicijativu, ali samo sa sporadičnim prijetnjama domaćim vratima, no pred sam kraj dvoboja jedna je lopta ipak pronašla put do mreže.

U prvoj fazi kvalifikacija Hrvatska se nalazi u skupini 5 Lige C s Bugarskom, Kosovom i Gibraltarom. Ako osvoji prvo mjesto u skupini ili bude među dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije u Ligi C Hrvatska će nastaviti kvalifikacije protiv neke od drugoplasiranih ili trećeplasiranih reprezentacija iz Lige A u kojoj se natječe 16 najboljih europskih selekcija. Za četiri dana Hrvatska će u 2. kolu u Karlovcu igrati protiv Kosova.