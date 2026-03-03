Obavijesti

ODLIČAN POČETAK

'Lavice' šokirale Bugarsku na otvaranju kvalifikacija za SP

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Kvalifikacije za SP 2027., Hrvatska - Albanija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobijedila je Bugarsku u Sofiji na otvaranju kvalifikacija za SP 2027. godine. Lucija Vunić dala je pobjednički gol u 80. minuti, a za četiri dana u Karlovcu igraju protiv Kosova

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobjedom 1-0 na gostovanju kod Bugarske u Sofiji započela je kvalifikacije za plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine održati u Brazilu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija VIDEO
Hrvatska ženska nogometna reprezentacija | Video: Hrvatska nogometna televizija

Jedini gol na utakmici postigla je Lucija Vunić u 80. minuti preciznim prizemnim udarcem sa 15 metara nakon što joj je Maja Joščak primirila loptu. Hrvatska je čitavi susret u Sofiji imala terensku inicijativu, ali samo sa sporadičnim prijetnjama domaćim vratima, no pred sam kraj dvoboja jedna je lopta ipak pronašla put do mreže.

U prvoj fazi kvalifikacija Hrvatska se nalazi u skupini 5 Lige C s Bugarskom, Kosovom i Gibraltarom. Ako osvoji prvo mjesto u skupini ili bude među dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije u Ligi C Hrvatska će nastaviti kvalifikacije protiv neke od drugoplasiranih ili trećeplasiranih reprezentacija iz Lige A u kojoj se natječe 16 najboljih europskih selekcija. Za četiri dana Hrvatska će u 2. kolu u Karlovcu igrati protiv Kosova.

