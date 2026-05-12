Layec: Dinamo je Hajduku zabio neregularan gol, ali VAR nije smio ispraviti pogrešku suca

Dinamo je u subotu pobijedio Hajduk 2-0 u najvećem hrvatskom derbiju uz gol koji, prema nogometnim pravilima, nije smio vrijediti. Dion Drena Beljo u 65. minuti izveo je faul dok se lopta kretala na sredini terena pa u nastavku akcije zabio gol. Iako su u VAR sobi Dario Bel i Luka Pajić pregledavali taj detalj i vidjeli da je izvođenje bilo nepravilno, protokol im nije dozvolio da se uključe. Glavni sudac Patrik Pavlešić je, dakle, pogriješio.

Pokretanje videa... 02:02 Sažetak Dinamo - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"Nakon što je dosudio prekršaj nad domaćim napadačem br. 9 sudac je dopustio igraču da brzo izvede slobodan udarac te je u nastavku akcije postignut pogodak. Pregledom snimke možemo vidjeti da slobodan udarac nije izveden u skladu s Pravilima nogometne igre. Naime, lopta mora mirovati prije nego što se može izvesti, što u ovoj situaciji nije bio slučaj. Prema Protokolu VAR ne može zvati suca na ponovni pregled situacije i ispraviti ovu sučevu pogrešnu procjenu", objavio je šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec na službenoj stranici saveza.

VAR se smije uključiti samo kad je u pitanju zaleđe, odluka o tome je li lopta prešla crtu ili nije, prekršaj, pregled crvenog kartona ili zamjena identiteta. Od nove će sezone, uključujući i Svjetsko prvenstvo u Americi, imati šire ovlasti pa će moće i revidirati druge žute kartone, ali i kornere.