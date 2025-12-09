Layec se oglasio nakon tri dana: Dinamo nije oštećen u derbiju, sve odluke su bile ispravne...

Bernard Layec dao je svoj prvosud o 16. kolu HNL-a koje je obilježio derbi. Iako je utakmica završila podjelom bodova između Dinama i Hajduka, čini se da suđenjem Patrika Kolarića nitko nije zadovoljan. "Modri" dio navijača ističe da je Kolarić neopravdano poništio gol zbog prekršaja Bennacera na Siguru te da je propustio dosuditi penal na Mikiću, kojeg je srušio Rebić. Mnogi dodaju da je krilnom napadaču Splićana pritom trebao dodijeliti i drugi žuti karton. Iz bijelog kuta također stižu optužbe na Kolarića, ali i na njegova pomoćnika koji je prvo podignuo zastavicu kod gola Šege. Tek nakon provjere VAR-a gol je priznat.

Situacija br. 1: DINAMO - HAJDUK (24. minuta); prekršaj u napadačkoj fazi (APP)

Incident u kojem se dogodio kontakt između gostujućeg igrača br. 9 i domaćeg igrača br. 4 sukladno Pravilima nogometne igre smatra se prekršajem saplitanja. Tijekom igre sudac nije prepoznao prekršaj i dopustio je nastavak igre iako gostujući igrač br. 9 više nije mogao sudjelovati u obrambenoj akciji svoje momčadi, za razliku od domaćeg igrača br. 4 koji je nastavio kretnju i izravno sudjelovao u akciji koja završava pogotkom domaće momčadi.

U skladu s VAR protokolom, VAR mora analizirati sve potencijalne prekršaje Pravila nogometne igre koji su se dogodili tijekom napadačke faze (APP).

Sukladno tome VAR je preporučio da sudac pregleda napadačku fazu i incident u začetku akcije. Vrlo brzo nakon pregleda snimke (OFR) sudac je ispravno promijenio svoju inicijalnu odluku, poništivši pogodak, i nastavio igru izravnim slobodnim udarcem u korist obrambene momčadi.

Situacija br. 2: DINAMO - HAJDUK (55. minuta); potencijalni kazneni udarac

U duelu dvojice suparničkih igrača za loptu i poziciju domaći igrač br. 35 uspio je steći prednost nad svojim suparnikom gostujućim igračem br. 9. Tijekom duela obrambeni igrač je koristio desnu ruku ostvarivši kontakt s napadačem.

Sudac iz svoje pozicije nije odmah prepoznao kontakt i mogući prekršaj. Nakon uključivanja pomoćnog suca koji je smatrao da je povlačenje za dres bilo dovoljnog intenziteta i utjecaja na kretanje napadača za prekršaj sudac je odlučio uvažiti sugestiju i dosuditi kazneni udarac za domaću momčad.

Ne očekujemo da se u takvoj situaciji, bez ikakvih očitih dokaza, član sudačkog tima miješa u prosudbu suca koji je bio savršeno pozicioniran.

Nakon duge VAR analize (specifično izazovnog zbog početnog kontakta izvan kaznenog prostora) VAR je preporučio sucu ponovni pregled incidenta zbog potencijalno neispravno dosuđenog kaznenog udarca. Vrlo brzo, sudac je prepoznao da je kontakt s napadačevom rukom bio minimalan i minoran te je promijenio inicijalno donesenu odluku i igru nastavio sukladno smjernicama spuštanjem lopte.

Procjena nadoknade vremena

Što se tiče drugog poluvremena i različitih prekida igre, suglasni smo s 13 minuta koje je sudac dodao: 4 minute za pirotehnički prekid, 6 minuta za dvije VAR intervencije i 3 minute za zamjene igrača. Međutim, tijekom nadoknade vremena nije bilo specifičnih situacija za dodavanje još 5 minuta te možemo zaključiti kako službene osobe nisu dosljedno slijedile upute o nadoknadi vremena.

Situacija br. 3: RIJEKA - VUKOVAR 1991 (75. minuta); kazneni udarac

Domaći napadač br. 22 ušao je u suparnički kazneni prostor s desne strane te ušao u duel s braničem br. 77. Branič je lagano dodirnuo stražnju stranu lijevog stopala napadača, a on je prenaglasio kontakt koji nije dovoljan za prekršaj te pao.

Sudac, ispravno pozicioniran na desnoj strani kaznenog prostora, dosudio je kazneni udarac.

U skladu s našim smjernicama za intervenciju VAR-a i našom željom da izbjegnemo odluke o kaznenim udarcima na temelju laganih kontakata, VAR je ispravno preporučio sucu da pregleda situaciju radi potencijalno pogrešne odluke o kaznenom udarcu.

Sudac je pregledao situaciju i zadržao svoju početnu odluku. U interesu ujednačenosti i tehničke dosljednosti u kaznenim prostorima ovakav lagani kontakt ne bi trebao biti kažnjen dosuđivanjem kaznenog udarca.

Situacija br. 4: VARAŽDIN - LOKOMOTIVA (16. minuta); kazneni udarac

Nakon izvedenog udarca iz kuta napadač gostujuće momčadi br. 15 pokušao je odigrati loptu, a u nastavku loptu je blokirala lijeva ruka braniča domaće momčadi s br. 11.

Sudac, koji je bio ispravno postavljen, nije vidio igranje rukom te je dosudio udarac iz kuta.

VAR je ispravno preporučio pregled snimke (OFR) za potencijalno kažnjivo igranje rukom jer je lijeva ruka bila ispružena što je učinilo njegovo tijelo većim.

Sudac je nakon pregledane snimke ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad.

Situacija br. 5: VARAŽDIN - LOKOMOTIVA (75. minuta); kazneni udarac

Vratar gostujuće momčadi je u klizećem startu unutar svog vlastitog kaznenog prostora odigrao loptom te u nastavku srušio napadača domaće momčadi br. 38. Sudac, koji je bio blizu događaja, nije dosudio kazneni udarac i dopustio je nastavak igre.

VAR je u prvom prekidu preporučio da sudac pregleda situaciju radi dosuđivanja mogućeg kaznenog udarca. Nakon što je analizirao situaciju sudac je promijenio svoju odluku i dosudio kazneni udarac.

Vratar je na ispravan način klizećim startom odigrao loptu ispred napadača suparničke momčadi koji je kasnio u pokušaju da igra tom loptom. S obzirom na to da je nakon toga došlo do nenamjernog i slučajnog kontakta s nogom napadača, koji vratar nije mogao izbjeći, inicijalnu odluku donesenu na terenu smatramo ispravnom.

Situacija br. 6: OSIJEK - ISTRA 1961 (20. minuta); kazneni udarac

Prilikom udarca prema domaćim vratima gostujućeg napadača br. 9 loptu je najprije jasno skrenuo domaći branič br. 6, a zatim preusmjerena prema ruci drugog domaćeg braniča br. 5.

Sudac je odlučio ne kažnjavati ovaj kontakt rukom i dosudio je udarac iz kuta za gostujuću momčad.

VAR je preporučio pregled snimke za potencijalni kažnjivi prekršaj igranja rukom braniča br. 5. Nakon pregleda snimke sudac je ostao pri svojoj početnoj odluci.

Nakon analize snimke iz svih dostupnih kutova te u skladu s našim tehničkim razmatranjima slažemo se da je skretanje od suigrača bio glavni razlog da se ne kažnjava kontakt između ruke i lopte iako je ruka povećala površinu kontakta.

Međutim, detaljnija analiza situacije otkriva dodatno kretanje desne ruke braniča prema lopti. Ovo namjerno kretanje ruke mora se smatrati prekršajem prema Pravilima nogometne igre. Iz tog razloga, potvrđujemo intervenciju VAR-a i smatramo da bi očekivana odluka bila dosuđivanje kaznenog udarca.