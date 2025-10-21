Layec: VAR sustav u Puli prestao je raditi iz nepoznatog razloga! A Dinamo je oštećen u derbiju

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza, na čelu s Bertrandom Layecom, objavila je svoju redovitu analizu spornih situacija s terena HNL-a. U fokusu 10. kola našli su se tehnički problemi s VAR tehnologijom, jedna sudačka pogreška te nekoliko ispravnih odluka koje su potvrdile efikasnost videoasistencije.

VAR drama u Puli i ispravna odluka unatoč problemima

Na utakmici Istra 1961 - Hajduk dogodila se nesvakidašnja situacija. Prilikom provjere regularnosti gola Hajduka u 41. minuti, koji je zabio Michele Šego, VAR sustav je iznenada prestao s radom. To je uzrokovalo prekid od čak šest minuta, koliko je bilo potrebno za ponovno pokretanje cijelog sustava. Glavni sudac bio je Patrik Kolarić, a u VAR sobi Ivan Bebek i Vedran Đurak.

Iz Sudačke komisije su detaljno pojasnili situaciju: "U 41. minuti, tijekom provjere regularnosti pogotka, došlo je do nepredviđenog tehničkog kvara koji je uzrokovao privremeni pad VAR sustava. Nakon što je sustav ponovno pokrenut, provjerom je utvrđeno da nije postojao očit prekršaj u začetku akcije. Slijedom toga, odluka suca na terenu da prizna pogodak smatra se ispravnom." Zanimljivo, nisu ni objavili razgovor sudaca u toj situaciji, što je praksa kod ovakvih dvojbenih situacija.

Osijek trebao ostati s igračem manje

Najsporniji trenutak kola dogodio se u 82. minuti derbija između Dinama i Osijeka. Komisija je utvrdila kako je igrač Osijeka Domagoj Bukvić, koji je već imao žuti karton, napravio preoštar prekršaj na Bruni Godi. U službenom objašnjenju stoji: "Igrač Osijeka startao je na suparničkog igrača otvorenim đonom na neoprezan i opasan način. Iako je igrač dotaknuo loptu, način na koji je izveo start ugrožava sigurnost suparnika i smatra se prekršajem za opomenu. S obzirom na to da je igrač već imao javnu opomenu, sudac ga je trebao isključiti iz igre."

Prema protokolu, VAR u ovakvim situacijama ne može intervenirati jer se radi o dodjeli drugog žutog, a ne izravnog crvenog kartona. Time je potvrđeno da je Dinamo oštećen propustom glavnog suca Matea Ercega. U VAR sobi sjedili su Mario Zebec i Vedran Đurak.

Ispravne odluke u Gorici

Na utakmici Gorica - Varaždin suci su bili na visini zadatka. Ispravno su dosudili dva kaznena udarca: prvi za goste u 6. minuti nakon očitog prekršaja, a drugi za domaćine u 76. minuti nakon VAR intervencije zbog teško uočljivog saplitanja. Glavni sudac bio je Dario Bel, a VAR suci Fran Jović i Luka Pušić.

Zašto nema ni slova o utakmici Slavena i Rijeke?

U izvješće bivšeg francuskog arbitra nije ušla situacija iz 11. minute utakmice Slaven Belupa i Rijeke (1-1), kad je pogodio Lepinjica nakon što se nalazio u zaleđu u trenutku upućivanja lopte. Iako ono nije bilo malo, nego gotovo za pola tijela, Anti Čuljku i Ivanu Vučkoviću trebalo je čak šest minuta da to provjere i jave glavnom sucu Duji Strukanu. Je li i tamo bio problem s VAR sustavom ili je u pitanju nešto drugo? Zašto Layec to nije otkrio ili, ako to nije bio slučaj, kritizirao sporost kod donošenja odluke? Očito nikad nećemo doznati.