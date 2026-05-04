Lazio pobijedio 'davljenika', a Bašić je odigrao cijeli susret. Budućnost mu je i dalje upitna

Hrvatski veznjak Toma Bašić (29) odigrao je čitav susret za Lazio u 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Cremonesea u susretu 35. kola talijanskog prvenstva. Bonazzoli je u 29. minuti doveo domaćeg davljenika u prednost, ali su Isaksen u 53. i Noslin u sudačkoj nadoknadi drugog dijela kreirali preokret u korist Rimljana.

Bašić je u Laziju od 2021., s time da je drugi dio sezone 2023./24. proveo na posudbi u Salernitani. U klubu iz glavnog grada Italije odigrao je 92 utakmice, zabio četiri gola i podijelio pet asistencija. U karijeri je još igrao za Rudeš, Hajduk i Bordeaux.

Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 16 utakmica i zabio dva gola, a u A selekciji je nastupio dva puta; 2020. godine na prijateljskom susretu protiv Turske (3-3) te u porazu od Portugala (3-2) u Ligi nacija. Ugovor s Lazijom ima do kraja ove sezone, a prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura.

Lazio je ovom pobjedom skočio na osmo mjesto sa 51 bodom, dok je Cremonese ostao 18. sa 28, četiri manje od 17. Leccea koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak. Inter je osigurao naslov prvaka tri kola prije kraja s 12 bodova više od drugog Napolija.