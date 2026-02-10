Learner ima još dosta toga za naučiti. Čilić slavio 600. put

Marin Čilić (37) je za sat i 50 minuta igre nadigrao 23. igrača svijeta Learnera Tiena (20). Međugorac je u prvom setu napravio "break" za 2-1, ali je odmah izgubio svoj početni udarac, no kod 5-5 ponovno oduzima Amerikančev servis i potvrđuje ga za dobitak seta.

U drugom setu Marin radi "break" za 4-3, potvrđuje svohj servis za 5-3, no onda počinju problemi. Čilić je propustio meč-loptu u devetom, a potom i još jednu u desetom gemu, pa je Tien odvukao set u "tie-break", gdje je Marin ipak bio spretniji i došao do velike pobjede nad šestim nositeljem i igračem koji ga je pobijedio prije mjesec dana u Australiji.

Čilić je imao 9 aseva i 87 posto dobijenih poena nakon svog prvog servisa, te po 29 winnera i neprisiljenih pogrešaka. Ovo je našem najboljem tenisaču bila 600. pobjeda u bogatoj teniskoj karijeri. U 2. kolu Čilića čeka bolji iz dvoboja Amerikanaca Svajde i Quinna.