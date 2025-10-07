LeBron objavljuje 'odluku svih odluka': Je li to kraj jedne ere?

Jedna objava na društvenim mrežama bila je dovoljna da zaustavi sportski svijet. LeBron James, ikona košarke i zvijezda Los Angeles Lakersa, u ponedjeljak je pokrenuo lavinu spekulacija zagonetnom najavom "druge odluke" koja je zakazana za utorak, 7. listopada u 18 sati po srednjoeuropskom vremenu. U videu od devet sekundi, James prilazi stolici nasuprot neimenovanog sugovornika, u scenografiji koja bolno podsjeća na jedan od najkontroverznijih trenutaka njegove karijere. Uz hešteg #TheSecondDecision, poručio je: "Odluka svih odluka". Košarkaški svijet pita se svjedoči li najavi mirovine jednog od najvećih igrača svih vremena ili samo još jednom briljantnom marketinškom potezu.

Što znači "druga odluka"?

LeBron je još 2010., kao slobodan igrač, u televizijskom specijalu nazvanom "The Decision" (odluka) objavio da napušta Cleveland Cavalierse kako bi "odnio svoje talente na South Beach" i pridružio se Miami Heatu. Taj potez, koji je izveo uz veliku pompu, donio mu je dva naslova prvaka, ali i status javnog neprijatelja u rodnom Ohiju te kritike zbog egocentričnog pristupa. James je kasnije priznao da žali zbog načina na koji je sve izvedeno.

Sada, 15 godina kasnije, namjerno priziva sjećanje na taj događaj. Scenografija, stolice, format intervjua: sve je tu da podsjeti na originalnu "odluku". No okolnosti su potpuno drugačije. James više nije mladi superstar u potrazi za prvim prstenom, već 40-godišnji veteran na zalasku karijere, čija je ostavština odavno osigurana.

Je li mirovina neizbježna?

Teorija o umirovljenju ima čvrste temelje. James ulazi u 23. sezonu, što je apsolutni rekord u povijesti NBA lige. U prosincu će proslaviti 41. rođendan, a njegov ugovor s Lakersima istječe na kraju sezone. I sam je nedavno dolio ulje na vatru izjavama kako ne zna kada će doći kraj, ali da je "puno bliže nego dalje".

Koliko su navijači ozbiljno shvatili mogućnost kraja, najbolje pokazuje trenutačna panika na tržištu ulaznica. Prema izvještajima s platforme TickPick, cijena najjeftinije ulaznice za posljednju domaću utakmicu Lakersa u regularnoj sezoni protiv Utah Jazza u samo nekoliko sati nakon Jamesove objave skočila je s otprilike 80 na vrtoglavih 420 eura Svi žele biti prisutni ako to zaista bude posljednji ples "Kralja" pred domaćom publikom.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Marketinški genij?

S druge strane, mnogi vjeruju da je riječ o vješto orkestriranom marketinškom triku. LeBron James nije samo sportaš; on je globalni brend i poslovni mogul s unosnim ugovorima s tvrtkama poput Nikea, Pepsija i DraftKingsa. Podudarnost je prevelika da bi se ignorirala: njegova objava zakazana je točno na dan početka velike rasprodaje Amazon Prime Daya. James je i ranije surađivao s Amazonom, snimivši reklamu koja se također poigravala s glasinama o mirovini. Neki u šali spominju i da je utorak u Americi poznat kao "Taco Tuesday", fraza koju je James popularizirao, pa čak i pokušao zaštititi. Iako se čini kao šala, kod LeBrona se nijedna mogućnost ne smije isključiti.

Ostavština zacementirana u povijesti

Bez obzira na to hoće li u utorak objaviti kraj karijere ili partnerstvo s nekim brendom, ostavština LeBrona Jamesa je neupitna. Četverostruki je NBA prvak i četverostruki MVP lige. S 21 nastupom na All-Star utakmici apsolutni je rekorder. Najbolji je strijelac u povijesti NBA lige s preko 42.000 poena i igrač s najviše odigranih minuta. Jedini je u povijesti s najmanje 30.000 koševa, 10.000 skokova i 10.000 asistencija. Čak i prošle sezone, kao 40-godišnjak, bilježio je nevjerojatne prosjeke od 24,4 koša, 8,2 asistencije i 7,8 skokova.