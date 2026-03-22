LeBron srušio NBA rekord! LA Lakersi slavili u velikoj drami, a u Washingtonu izbila tučnjava

Noć u NBA ligi obilježila su dva potpuno različita događaja. U Orlandu je LeBron James postao novi rekorder po broju odigranih utakmica, Luka Dončić je vukao Lakerse do devete uzastopne pobjede koja je osigurana tricom u posljednjoj sekundi, dok je u Washingtonu uvjerljiva pobjeda Oklahoma City Thundera ostala u sjeni masovnog obračuna igrača.

LeBron James je samim izlaskom na parket ispisao novu stranicu povijesti. Bila mu je to 1.612. utakmica u regularnoj sezoni, čime je nadmašio legendarnog centra Roberta Parisha, čiji je rekord stajao gotovo trideset godina. Iako nije imao svoju najblistaviju šutersku večer, James je utakmicu završio s 12 koševa, šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte.

Junak pobjede Los Angeles Lakersa 105-104 protiv Orlando Magica bio je Luke Kennard. Domaćin je u posljednju minutu ušao s pet koševa prednosti. Nakon što je Paolo Banchero blokirao Jamesa 4,7 sekundi prije kraja, suci su nakon pregleda snimke vratili loptu Lakersima. Odgovornost je preuzeo Marcus Smart koji je iz auta pronašao samog Kennarda, a ovaj je pogodio tricu za pobjedu 0,6 sekundi prije zvuka sirene.

Najbolji pojedinac pobjedničke momčadi bio je fenomenalni Luka Dončić koji je ubacio 33 koša uz osam asistencija. Slovenac je ponovno nosio svoju momčad, no večer mu je pokvarila 16. tehnička pogreška sezone. Ako mu je vodstvo lige ne poništi, slijedi mu automatska suspenzija od jedne utakmice. Sve trenutke možete pogledati OVDJE.

U drugom zanimljivom dvoboju večeri, Oklahoma City Thunder slavio je u gostima kod Washington Wizardsa 132-111, no rezultat je pao u drugi plan zbog incidenta krajem prvog poluvremena. Cijelu situaciju možete pogledati OVDJE.

Dvadeset sedam sekundi prije odlaska na odmor došlo je do naguravanja iz nepoznatih razloga između Justina Champagnieja iz Wizardsa i Casona Wallacea iz Thundera. Uzrokovalo je to masovnu tučnjavu koju su dugo vremena pregledavali suci utakmice. Nakon toga su čak četvoricu igrača izbacili s utakmice. Champagnie je morao napustiti parket za Wizardse dok su kod OKC-a kažnjeni Wallace, Jaylin Williams te Ajay Mitchell.