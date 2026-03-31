LeBronov 125. triple-double! Lakersi bez Luke Dončića lako pregazili nedorasle Wizardse

Aktualni NBA prvaci, košarkaši Oklahoma City Thundera drugu su sezonu zaredom ostvarili najmanje 60 pobjeda, a do tog su učinka stigli 114-110 domaćim uspjehom protiv vodeće momčadi Istočne konferencije Detroit Pistonsa nakon produžetka.

Thunder je do pobjede protiv Pistonsa stigao mnogo teže od očekivanog s obzirom da su gosti igrali bez čak petorice svojih najboljih strijelaca. Shai Gigeous Alexander predvodio je domaće sa 47 koševa, od toga osam u produžetku, dok je Paul Reed sa 21 ubačajem i 10 skokova bio najefikasniji kod Pistonsa.

Gilgeous-Alexander je pogodio tricu četiri sekunde prije kraja četvrte četvrtine, ali taj mu je koš poništen zbog prekršaja u napadu, no ipak je u dodatnih pet minuta potisnuo razočarenje zbog takve sudačke odluke te je Thunder bio u stalnoj prednosti, a upravo je on s dva pogođena slobodna bacanja pet sekndi prije kraja odveo svoju momčad na nedostižnih četiri razlike.

Ovom pobjedom Thunder je zadržao dvije i pol utakmice prednosti u odnosu na zahuktale San Antonio Spurse na vrhu Zapada, sada je na omjeru 60-16, dok su Pistonsi i dalje prilično sigurni na vrhu Istoka sa 54-21, imaju četiri utakmice prednosti u odnosu na druge Boston Celticse.

San Antonio je ostvario devetu pobjedu zaredom nadigravši u svojoj dvorani Chicago Bullse sa 129-114. Victor Wembanyama je sa 41 košem i 16 skokova opet briljirao kod domaćih za koje je Stephon Castle dodao 21 poen, 10 asistencija i 8 skokova. Kod Bullsa, koji čekaju kraj sezone, Tre Jones je ubacio 23. Spursi su sada na omjeru 57-28, dok su Bullsi na 29-46.

Važnu pobjedu u borbi za izravni ulazak u doigravanje ostvarili su Atlanta Hawksi koji su na svom terenu svladali Boston Celticse sa 112-102. Jalen Johnson i Onyeka Okokwu zabili su po 20 koševa za Hawkse, Johnson uz 12, a Okogwu uz 10 skokova, dok je najbolji kod oslabljenih Celticsa bio Jaylen Brown sa 29 ubačaja, 10 skokova i 9 asistencija. Atlanta je sada šesta na Istoku s omjerom 43-33 te drži zadnje mjesto koje izravno vodi u doigravanje, dok je Boston drugi na Istoku sa 50-25.

U prilog Atlanti išao je i rezultat iz Miamija gdje je domaći Heat svladao Philadelphia 76-erse sa 119-109. Tyler Herro sa 30 pogodaka i Bam Adebayo sa 23 koša i 16 skokova ponuduli su previše za Joela Embiida koji se zaustavio na 26 ubačaja te Tyresea Maxeya koji je ubacio 23. Miami je sada deveti na Istoku sa 40-36, dok je Philadelphia sedma sa 41-34 te bi oba sastava po trenutačnom plasmanu doigravanje trebala tražiti kroz "play-in".

Legendarni LeBron James ostvario je svoj 125. "triple-double" u karijeri predvodivši Los Angeles Lakerse do 120-101 domaće pobjede protiv Washington Wizardsa sa 21 košem, 12 asistencija i 10 skokova. James je opet uskočio u ulogu lidera jer je Luka Dončić bio suspendiran na jednu utakmicu zbog 16 tehničkih pogrešaka nakupljenih u sezoni. Kod slabih gostiju Will Riley je ubacio 20. Lakersi su treći na Zapadu sa 49-26, dok su Wizardsi na dnu Istoka sa 17-58.